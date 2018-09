Pescara, auto si ribalta sulla Nazionale: traffico bloccato

PESCARA. Un incidente si è verificato poco prima delle 14 di oggi sulla Nazionale adriatica nord tra Pescara e Montesilvano.

Una Toyota bianca si è ribaltata ed è rimasta in mezzo alla carreggiata mentre almeno altre due auto che viaggiavano in direzione nord tra cui una Panda gialla sono rimaste coinvolte.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ed i vigili urbani di Pescara per i rilievi per chiarire le cause dell’incidente.

Sono giunti anche i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi incidentati e ripristinare il manto stradale.

Al momento non si hanno ancora notizie dei feriti.

Il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora creando disagi e rallentamenti.



(Foto Valerio Simeone-FotoWireless)