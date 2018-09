Alanno, immobile pericolante da anni: «rischio crolli concreto»

ALANNO. «La situazione dell'immobile in Via Volturno è diventata ormai particolarmente pericolosa per la pubblica incolumità».

L’allarme lo lancia Camillo Colangelo, consigliere comunale, che ricorda di come si tratti di un edificio abbandonato che rischia di abbattersi sul vicolo che ormai è stato chiuso al passaggio pedonale.

Un rischio che è concreto da molto tempo e una soluzione non si intravede al momento.

Un eventuale crollo metterebbe comunque a rischio anche gli edifici collegati e quelli di fronte, costituendo quindi un grave pericolo per l'intero quartiere.

«E' una situazione che ormai da troppi anni è rimasta in questo modo», denuncia Colangelo, «senza nessun tipo di provvedimento strutturale da parte dei proprietari e senza interventi seri di messa in sicurezza o di abbattimento da parte dell'amministrazione comunale. Ho già fatto personalmente segnalazione ai vigili del fuoco ed al Prefetto e mi auguro quindi che a breve tempo ci sia un loro intervento.

Una corretta prevenzione di incidenti, comprende anche questa attività che è di competenza del Sindaco, ma che da anni purtroppo non ha mai preso provvedimenti decisivi. mi auguro che questa volta si proceda rapidamente».