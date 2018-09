L’Aquila: ecco la strada fatta di macerie e rifiuti

L’AQUILA. In Abruzzo si fa un gran parlare di turismo dei borghi, di recupero delle aree spopolate, di valorizzazione del territorio. In alcuni casi ci si riesce, in altri la realtà supera così tanto la fantasia da non poter lasciare spazio a sogni e immaginazione.



Probabilmente appartiene a quest'ultima categoria la storia della strada interpoderale che va da Stiffe, frazione di San Demetrio ne' Vestini, a Campana, frazione di Fagnano Alto. Siamo in provincia dell'Aquila, tra il Medio Aterno e l'inizio della Valle Subequana, a pochi chilometri dal capoluogo.

Dal parcheggio delle affollate Grotte di Stiffe parte una strada sterrata conosciuta da chi abita i sempre meno popolati paesi della zona.

Poco meno di due chilometri pianeggianti attraversati spesso da ciclisti e passeggiatori. Almeno fino a quando erano praticabili.



Da alcune settimane, infatti, su buona parte della strada sono state riversate macerie e altri materiali di risulta, probabilmente provenienti da demolizioni di edifici e da lavori della ricostruzione del post-sisma aquilano.

Pezzi di sanitari, guanti, giocattoli, fili di ferro, parti di rubinetto, dinamo per batterie, pezzi di copertoni, tubi, spazzole, scarpe, tubi di plastica e un quantitativo imponente di mattonelle e coppi.

Praticamente una nuova artificiosa e surreale pavimentazione della strada, che per la dimensione delle pietre e dei materiali di risulta rende difficoltosa anche il semplice attraversamento a piedi o in bicicletta.

Centinaia di metri sono ricoperti da detriti e macerie, a pochissimi metri dalle grotte, in una delle zone più belle di tutta la regione.



I pochissimi abitanti di Campana, frazione del comune di Fagnano Alto, raccontano che a versare i materiali sulla strada siano state le stesse imprese che lavorano alla ricostruzione, autorizzate dagli enti preposti, con il fine di “ammorbidire” la via.

La strada, infatti, è diventata obbligatoria anche per i camion in uscita dal paese, in quanto il Comune ha vietato l'attraversamento del ponte romano ai mezzi pesanti.

Questa ipotesi non è tuttavia confermata.



Ma molti in zona hanno storto il muso nell'apprendere che una strada di campagna, vicinissima a un forte punto di interesse come le Grotte di Stiffe, attigua al fiume Aterno e circondata dal verde dei monti abruzzesi, fosse stata letteralmente ricoperta di detriti e macerie.

Così un paio di giovani della zona hanno indossato i guanti e hanno raccolto almeno i rifiuti più evidenti, portando via rubinetti, tubi e persino giocattoli rotti lasciati ai margini e al centro della strada.

Anche per evitare il rischio che piogge e vento li portino dentro il vicino fiume, inquinandolo.



Ma centinaia di metri di macerie stese sulla strada sono ancora lì, e probabilmente diventeranno presto tutt'uno con il brecciolino naturale della strada. Lì a ricordarci quanto cittadini, imprese e amministrazioni siano “capaci” di valorizzare le aree interne appenniniche.



Mattia Fonzi