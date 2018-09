A25, auto contro barriera: muore donna di 54 anni

PESCINA. Incidente mortale sull’A25 questo pomeriggio intorno alle ore 13:30 nei pressi del casello autostradale di Pescina sulla carreggiata in direzione Roma.

Un’auto, per cause ancora da accertare, ha urtato il guardavia centrale e si è ribaltata. Nell’impatto una donna, P.P. Di 54 anni e residente a Roma, ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite. E’ stato necessario chiudere il tratto in entrambe le direzioni per permettere l’atterraggio dell’eliambulanza e il trasporto in ospedale di tre persone rimaste ferite nello scontro.

Nella carreggiata in direzione Pescara è stata disposta temporaneamente una riduzione della corsia di sorpasso per permettere il ripristino della barriera new jersey centrale, rimasta danneggiata dall’urto .