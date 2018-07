Teramo. Incendio nei capannoni industriali di Sant’Atto

TERAMO. L’allarme è stato lanciato stanotte intorno alle 3.

Due squadre di vigili del fuoco di Teramo e Nereto, sono intervenute nella Zona Industriale di Sant'Atto a Teramo, a seguito dell'incendio di un capannone di circa 800 metri quadrati.

L'incendio ha interessato un'ampia area del capannone della Ica srl suddiviso in quattro porzioni dove vengono stoccate cellophane.. Particolarmente danneggiate le prime due porzioni, utilizzate da due diverse aziende (ditte "Zaojtau Srl" e "Agricom Srl") per la produzione di giocattoli in materiale plastico, dove, a causa del forte calore sviluppato dall'incendio, si sono verificati il crollo di parti della copertura in lamiera e l'inflessione di alcune travi in metallo di sostegno della copertura.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha limitato la propagazione delle fiamme, che pure hanno raggiunto le altre due porzioni, di cui una utilizzata per lo stoccaggio di materiale plastico e l'altra per la produzione e il deposito di alimenti per animali.

Il forte sviluppo di calore ha anche provocato la caduta di gran parte dei corpi illuminanti e il danneggiamento dell'impianto elettrico.

Il denso fumo ha provocato l'annerimento di pareti e di alcune attrezzature presenti all'interno dello stabile.

L'immobile è stato dichiarato non utilizzabile, in attesa delle verifiche strutturali e della riparazione dei danni alle strutture e agli impianti.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato e i Carabinieri di San Nicolò, per gli accertamenti di competenza, oltre a personale dell'Arta e del Servizio di Igiene e Salute Pubblica della AUSL di Teramo, per quanto attiene la problematica relativa all'inquinamento ambientale.

E questa mattina Arta Abruzzo, allertato dalla Asl, ha prelevato campioni di aria, acque di spegnimento e acqua del fiume Tordino. Le acque saranno analizzate dal laboratorio del Distretto di Teramo, mentre i campioni di aria verranno esaminati dal laboratorio del Distretto provinciale di L'Aquila.

Non appena disponibili, i risultati analitici saranno inviati al sindaco di Teramo, alla Asl, alle autorita' competenti e verranno diffusi attraverso il sito istituzionale.

Il Comune di Teramo ha convocato un tavolo tecnico presieduto dal sindaco Gianguido D'Alberto.