Scuola elementare Atri: «stallo lavori, fare presto»

ATRI. Il MoVimento 5 Stelle di Atri si fa portavoce delle preoccupazioni dei genitori e, con estrema urgenza, attraverso una interpellanza, chiede soluzioni concrete ed efficaci al sindaco Ferretti sui lavori alla scuola elementare di via Umberto I.

Ad aprile 2018, a ridosso della campagna elettorale, il sindaco aveva dichiarato in una nota stampa che l’ala nord-est della scuola sarebbe stata completata entro giugno. Ad oggi, l’avanzamento di lavori si trova ancora una volta ad un punto di stallo.

«Il MoVimento 5 Stelle di Atri è dalla parte dei bambini ed individua nella tutela della loro incolumità un obiettivo imprescindibile in ogni società civile», commenta Massimiliano Concetti: «vogliamo conoscere quale soluzione l’Amministrazione intenda intraprendere per la ripresa delle attività didattiche a settembre e quale destino sia riservato a questo edificio scolastico».

«La questione è seria», continua Concetti, «perché a fronte di ingiustificati ritardi, dei quali diverse figure tecniche e politiche hanno la responsabilità, la mancata realizzazione della messa in sicurezza dell’edificio ha precluso la possibilità di ridurre drasticamente i rischi che i nostri figli corrono in caso di terremoto nel momento in cui sono a scuola, oltre a porli in condizioni di disagio che avrebbero dovuto essere temporanee ma che si stanno protraendo fino ad una data che nessuno sembra conoscere. Un bambino entrato in prima elementare quattro anni fa rischia oggi di chiudere un ciclo scolastico in assoluto stato di precarietà. A loro si aggiungono il personale docente e non docente, costretto a dare il meglio della propria prestazione professionale in condizioni lavorative al limite della sicurezza personale e degli stessi bambini affidati all’Ente Scolastico. Ci auguriamo di non dover aspettare altri tempi biblici per avere risposte e soprattutto soluzioni».