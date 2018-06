Martinsicuro, Ss16 fuori strada dopo lo scontro: anziani coniugi feriti

MARTINSICURO. Sono finiti fuori strada dopo lo scontro. Per recuperare feriti c’è stato bisogno di una delicata operazione di soccorso. L’auto invece è stata rimossa grazie alla gru dei vigili del fuoco. La strada è rimasta interdetta per alcuni minuti, poi la circolazione è ripresa a senso unico alternato.

E’ successo stamattina, in località Villa Rosa, nel comune di Martinsicuro. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Panda e una BMW 320.

Le auto sono entrate in collisione in corrispondenza dell'incrocio sulla SS16, di fronte al Centro Commerciale Globo.

A seguito dell'impatto, la Panda, con a bordo una coppia di anziani, marito e moglie, è andata fuori strada terminando la sua corsa fra i campi vicini.

Le due persone a bordo dell'auto hanno riportato ferite e contusioni, che hanno reso necessario il ricovero presso strutture ospedaliere vicine, dove sono stati trasportate con due autoambulanze, del 118 di Sant'Omero e della Croce Bianca di Martinsicuro.

Nessuna conseguenza invece per l'uomo di 48 anni alla guida della BMW.

Per recuperare gli infortunati i vigili del fuoco, in collaborazione con i sanitari, hanno dovuto posizionarli su due barelle spinali fatte scorrere su una scala italiana, usata come ponte per superare un fossato.

I vigili del fuoco hanno anche provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, che è stato successivamente recuperato con l'impiego di un'autogrù dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, giunta nel frattempo sul posto.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118 e della Croce Bianca, è intervenuta anche la Polizia Municipale di Martinsicuro, per regolare il traffico e effettuare i rilievi dell'incidente.