Nubifragio eccezionale e fiumi impetuosi per le strade di Lanciano

ABRUZZO. Sono state ore di pioggia violente quelle del tardo pomeriggio in Abruzzo. IN serata si sono registrati ulteriori scrosci e qualche schiarita.

La pioggia è caduta tutta in una volta copiosa allagando molte zone della regione e creando seri problemi. In alcuni punti l’acqua -anche a causa di malfunzionamenti di tombini e scarichi- è arrivata ad oltre un metro di altezza.

Situazione critica a Lanciano e nel teramano. Non si contano strade allagate, sottopassi chiusi e smottamenti e frane nelle zone collinari.

Tuoni e bombe d'acqua.

Repentino abbassamento della temperatura che in un'ora è passata da 29 a 23 gradi. Numerose le chiamate arrivate ai centralini delle forze dell'ordine.

Diversi gli interventi in atto. Controllo sui sottopassi e sui corsi d'acqua.

A Pescara allagate alcune strade. A Montesilvano le solite strade sono allagate con molti sottopassi chiusi.Stessi problemi a Francavilla.

Un'automobile è rimasta bloccata nel sottopassaggio della zona industriale a Lanciano.

Nelle aree del Sangro diversi disagi causati dall'ingente quantità d'acqua caduta nelle ultime ore.

NEL TERAMANO

Il maltempo ha impegnato tutti i vigili del fuoco in servizio nelle sedi di Teramo, Nereto e Roseto degli Abruzzi.

Oltre 15 gli interventi effettuati per il prosciugamento di seminterrati e garage, per recuperare auto bloccate in sottopassi allagati e rimuovere alberi caduti sulle strade. Le zone più colpite sono la Vibrata, la città di Teramo e la costa sud con i comuni di Roseto, Pineto e SiIvi . I sommozzatori dei vigili del fuoco di Roseto hanno appena ultimato un intervento a Casoli di Atri, a seguito dell'allagamento del sottopasso autostradale sulla SP27A. Una Audi A2, condotta da una ragazza di 24 anni, è rimasta bloccata nel sottopasso a causa del livello d'acqua di oltre mezzo metro, che ha mandato in corto circuito l'impianto elettrico, causandone lo spegnimento del mezzo.

Fortunatamente l'auto si è spenta prima che raggiungesse la zona con un livello dell'acqua ben più alto, evitando una situazione di grave rischio per la ragazza alla guida. Giunti sul posto, i sommozzatori hanno riscontrato che la ragazza aveva abbandonato il mezzo in panne e si trovava a bordo dell'auto di un'amica, accorsa nel frattempo in suo aiuto. I sommozzatori hanno soccorso la ragazza, infreddolita a causa degli abiti bagnati e provata dalla brutta esperienza, proteggendola con una coperta termica. Successivamente hanno recuperato l'auto trainandola con l'automezzo in dotazione, fino a portarla fuori dalla zona allagata.

PREVISIONI

Il sito Abruzzometeo.org prevede nel corso del pomeriggio-sera rovesci e manifestazioni temporalesche anche di forte intensità, accompagnate da violente raffiche di vento e da occasionali grandinate; attesa anche una generale e sensibile diminuzione delle temperature a causa dei venti freschi in arrivo, che determineranno anche un deciso aumento del moto ondoso. Nella giornata di sabato assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni con ampie schiarite su tutto il territorio regionale.