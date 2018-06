La pista ciclabile come le praterie del Far West: cowboy urbano a Pescara

PESCARA. Dove si potrebbe cavalcare a Pescara? Le sconfinate praterie ci sono ma... Campo Imperatore è decisamente fuori mano.

La riviera è appena stata rifatta, magari qualcuno si potrebbe arrabbiare... Sul ponte del Mare? Già fatto.

Sulla spiaggia? Troppo scontato e da “cafoni”.

C’è la pista ciclabile, perchè non lanciarsi in una galoppata a torso nudo e vento nei capelli sognando le praterie del vecchio West?

Detto fatto.

Ecco un cavaliere con macchie ma senza paura sfidare la velocità e le auto in corsa godersi il sole di inizio estate, verso le ore 13 di oggi.

Galoppate e andature più lente per una passeggiata durata un’oretta segnalato dalla zona della Madonnino fino ai Grandi Alberghi di Montesilvano.

Ormai da qualche anno a questa parte a Pescara si vede un pò di tutto, sarà che il capoluogo adriatico è ormai città metropolita e interculturale.

C’erano una volta i cavalli sui balconi... oggi scorrazzano sempre più liberi in centro città e pure lungo la pista ciclabile multitasking e chissà se qualcuno non abbia creduto di avere allucinazioni vedendo in lontananza il fantino ed il suo stallone, o forse più ronzino.

Per fortuna nello spezzone di video registrato, e già molto condiviso sui social, non c’è nessuna bici che incrocia il cowboy nè qualcuno che tenta di attraversare.

Sta di fatto che il cavaliere ed il suo palafreno hanno sfrecciato felici e sicuri sognando praterie lontane o spot di bagno schiuma datati.

Alla sala operativa della Polizia municipale, attorno alle 13, sono arrivate alcune segnalazioni. In zona è subito intervenuta una pattuglia per i controlli del caso, ma di cavallo e cavaliere nessuna traccia.

Non esattamente una cosa usuale e nemmeno così sicura da fare in città in ora di punta.

Ma questo è.

Allora perchè non proporre un pacchetto per i turisti per vedere la città al galoppo?