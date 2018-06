A24, Traforo chiuso per 3 ore per corto circuito. Automobilisti bloccati per due ore

L’AQUILA. E’ stato riaperto ieri sera intorno alle 20 anche in direzione Roma il tratto dell'autostrada A24 San Gabriele Colledara-Assergi nella galleria del Traforo dove intorno alle 17 si era verificato un corto circuito nella cabina di alimentazione dell'impianto elettrico. La situazione della viabilità è tornata alla normalità dopo circa 3 ore, fa sapere la concessionaria Strada dei Parchi che «si scusa con tutti gli automobilisti e chi viaggiava con loro, rimasti incolonnati per così tanto tempo. Ma la presenza di fumo, causato dal corto circuito, ha fatto scattare una serie di allarmi che sono un presidio di sicurezza a garanzia di tutti. Le verifiche prima della riapertura sono state molto dettagliate da parte dei Vigili del Fuoco. Anche queste procedure sono un presidio per la prevenzione di situazioni peggiori».

La società ha poi spiegato che non ci sono problemi strutturali, come erroneamente segnalato sul sito «per un errore materiale».

A determinare il blocco è stata appunto il corto circuito di una centralina di elettrica, che alimenta le ventole. «Per la lunghezza del traforo, 10 km per canna», ricorda la società, «basta una presenza anomala di fumo per far scattare l’allarme e la direzione procede immediatamente alla chiusura. Una norma di sicurezza molto rigida che serve come strumento di prevenzione».

I Vigili del Fuoco con le termocamere hanno confermato l’assenza di focolai d’incendio, circostanza già verificata dal presidio viabilità antincendio della Concessionaria attivo in h24, inoltre è stato tempestivamente verificata totale assenza di danni a persone e cose.



INTRAPPOLATI PER DUE ORE

Alcune auto si sono trovate in prossimità del traforo pochi minuti prima della chiusura e sono rimaste in coda per quasi due ore.

«Stavamo tornando dalle Marche verso Roma, all'altezza di San Gabriele-Colledara abbiamo visto l'indicazione 'uscita consigliata', ma non essendoci blocchi abbiamo proseguito. Se avessero chiarito che il traforo era chiuso saremmo senz'altro usciti» ha raccontato Chiara all'ANSA, ferma in auto da un'ora e mezzo a 2 km dall'accesso al Traforo.

«Nessuno è passato per spiegarci qualcosa, per chiedere se avessimo bisogno di assistenza. Siamo scesi tutti dalle auto, c'è anche chi porta a spasso il cane. E dire che avevamo scelto il lunedì pomeriggio per una partenza intelligente».

«Magari potevate chiudere il tratto da San Gabriele e non mettere due auto a 5 km dall'ingresso in galleria…» ha suggerito un automobilista sulla pagina Facebook di Strada dei Parchi.

«Chiederemo il rimborso e i danni per negligenza», ha aggiunto un altro allegando un link alle modalità per farlo.

Sull'autostrada c'era anche un fan di Vasco Rossi che, sceso dall'auto, ha chiesto un passaggio per arrivare in tempo al concerto all'Olimpico, ma c’erano anche genitori rimasti senz'acqua per i bambini in viaggio con loro.