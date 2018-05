Strada Pendolo Pescara, sì al progetto definitivo degli ultimi due tratti

PESCARA. Sì della giunta Alessandrini al progetto definitivo della strada Pendolo, che unisce la parte interna della città attraverso il ponte delle Libertà, attraversando le zone di Villa del Fuoco, San Donato e Fontanelle.

L’Amministrazione ha dato il via libera al progetto definitivo degli ultimi due tratti, approvato in Giunta la settimana scorsa e pronto a diventare parte integrante degli interventi finanziati con i 18 milioni del Bando delle Periferie della Presidenza del Consiglio, che annovera Pescara fra i capoluoghi beneficiari e che produrrà lavori per un importo pari a quasi 60 milioni di euro, stimolando la sinergia fra pubblico e privato.

«Si parla di Pendolo da oltre 20 anni – ha ricordato il vicesindaco Antonio Blasioli- sono stati realizzati dei tronconi, ma ora si arriva alla conclusione. In Giunta abbiamo approvato il progetto definitivo degli ultimi due tratti che mancano per completare l’opera».

Una strada di attraversamento importante perché unisce due parti della città per un totale di 2,2 km da via del Circuito fino a via Rio Sparto, che consente di tagliare la città con un asse che “pendolarizza” gli spostamenti da nord a sud e che libera le stradine di quartiere come via Chienti.

Dall’ospedale e, attraverso il Ponte della Libertà, via San Luigi Orione e via Lago di Capestrano oggi questa arteria s’interrompe di fronte a un muro, la muraglia di Pescara, posta in via Tiburtina, che presto cederà il passo alla strada.

Da lì partiranno i primi 180 metri del tratto iniziale, la carreggiata sarà larga 30 metri, con corsia ciclabile lato monte, in continuità con quella di via Orione e via Lago di Capestrano, per un primo ammontare di 1.700.000 euro, senza oneri per espropri, grazie ad un accordo che ha spostato le volumetrie dei possidenti nella parte adiacente.

«Qui sono stati bravi i nostri uffici», ha detto Blasioli, «altrimenti avremmo dovuto preventivare la ulteriore somma di 900.000 euro e voglio ringraziare i proprietari Girolimetti e Cardelli da una parte e Lamante dall’altra».

Il secondo Pendolo, importo 3.500.000 euro, 2 dei quali serviranno per gli espropri, sarà di circa 420 metri, con le stesse modalità fino a San Donato.





«L’opera è attesa perché aumenta la qualità della vita, consente di spostarci da nord a sud, avvicinando la zona universitaria, del Tribunale, delle carceri e le due periferie più popolose della città, ricollegandosi con i tratti realizzati e migliorando la mobilità e la vita di quanti abitano nelle stradine su cui oggi si riversa il grosso del traffico cittadino», ha spiegato ancora Blasioli.

«Il percorso è iniziato con il vicesindaco Enzo Del Vecchio, l’8 di giugno è termine di scadenza dei progetti del bando per le periferie e dopo questa data arriverà la prima parte del finanziamento, chiuderemo l’esproprio e senza altri passaggi partirà la gara. La sensazione e l’auspicio che abbiamo è che con due lotti separati per dicembre l’opera di 5275.000 euro totali potrà essere cantierata e che possa avere lo stesso effetto benefico di via lago di Capestrano che scoprendo un quartiere lo ha reso un po’ più sicuro e ha eliminato l’effetto ghetto».