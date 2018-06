Apicoltura Finocchio, stelle d’oro a Bruxelles per  miele abruzzese

BRUXELLES. Continua a mietere successi internazionali il miele di Apicoltura Luca Finocchio. Per il secondo anno consecutivo, l’azienda di Tornareccio conquista il Superior Taste Award, conferito dall'International Taste & Quality di Bruxelles, organizzazione leader mondiale nella certificazione indipendente della qualità gustativa di alimenti e bevande. In particolare, la giuria ha conferito le 2 Stelle d’Oro al miele d’acacia, già dichiarato miglior miele d’Italia a Montalcino, e 1 Stella d’Oro al millefiori delle montagne d’Abruzzo. E anche quest’anno, Apicoltura Luca Finocchio è stata l’unica azienda italiana ad essere stata premiata per il miele.

I premi sono stati assegnati nei giorni scorsi durante una cena di gala che si è svolta a Bruxelles, alla quale hanno partecipato Luca Finocchio con la moglie Anna e la figlia Fabiana.

«Siamo fieri non solo perché questo premio consolida la nostra azienda come rappresentante autentica del Made in Italy – commenta Luca Finocchio – ma anche per la Stella d’Oro andata al millefiori delle montagne abruzzesi, che rappresenta un premio alla nostra regione: questo ottimo miele, infatti, è prodotto nei territori montani dove c’è una biodiversità straordinaria e per certi versi unica, che si sprigiona nel sapore di un nettare unico, proprio come la nostra terra. Grazie di cuore agli organizzatori e all’autorevole e severa giuria».

Interessanti i numeri dell’edizione 2018 del Superior Taste Award: ben centosettantacinque esperti del gusto, tra sommelier e chef, hanno degustato 1.850 prodotti provenienti da aziende di novanta Paesi di tutto il mondo. Apicoltura Luca Finocchio è una delle sessantuno aziende italiane insignite del prestigioso riconoscimento, e potrà fregiarsi per i prossimi tre anni della coccarda distintiva ITQI Award, che differenzia i prodotti cui è stata assegnata. Un’edizione, quella 2018, ancora più selettiva: l’arrivo dei due nuovi partner a iTQi, Eric de Spoelberch e Laurent van Wassenhove, ha contribuito ad innalzare la qualità dei prodotti mettendo le giurie nelle condizioni di lavorare al meglio, utilizzando strumenti più moderni e rapidi per fornire analisi sensoriali più affinate, obiettive, sempre rigorosamente alla cieca ma basate su protocolli specifici, con al loro fianco l’esperienza dei fondatori Louis Frère e Christian De Bauw.