Terremoto: ecco il documentario sull’esilio forzato degli sfollati

ROMA. Debutta online 'Vista mare obbligatoria', il primo documentario realizzato dall'osservatorio permanente sul doposisma "Lo Stato delle Cose", che raccoglie una serie di interviste realizzate tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018 agli sfollati dei terremoti del 2016, finiti a svernare negli alberghi e nei camping della costa adriatica.

Le testimonianze sono state raccolte a Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Lido di Fermo, Porto Potenza Picena, Roseto degli Abruzzi e Alba Adriatica.

Disponibile online in streaming gratuito sul portale www.lostatodellecose.com.

Nei prossimi mesi, il documentario sarà oggetto di una serie di presentazioni pubbliche in Italia, a cominciare dall'Abruzzo e dalle Marche, le regioni di provenienza degli sfollati intervistati.





La regia del documentario è di Marco Di Battista (con la collaborazione di Michele Massetani), mentre il soggetto e le interviste sono state curate dal giornalista Mario Di Vito.

L'idea del documentario è invece di Antonio Di Giacomo, giornalista e ideatore e curatore dell'osservatorio permanente di fotografia sociale e documentaria "Lo Stato delle Cose. Geografie e storie del doposisma". Attraverso le voci e i volti degli sfollati, 'Vista mare obbligatoria' vuole raccontare una realtà purtroppo tragica, fatta di abbandono e malinconia per un'esistenza che sembra essersi fermata e che non riparte.

«Abbiamo intervistato decine di persone di varia estrazione, età e provenienza - spiega Di Vito - Quello che ci premeva era di far emergere il quadro della situazione attraverso le parole di chi vive in esilio da ormai troppi mesi. Alla fine, tra tante considerazioni e racconti, il tratto che accomuna tutti gli intervistati è la voglia di tornare a casa e la paura di non riuscirci».

«Il progetto di Vista mare obbligatoria - dice Antonio Di Giacomo, fondatore dello Stato delle Cose e ideatore del documentario - è nato dalla volontà di restituire dignità e attenzione alle vite in attesa degli sfollati del terremoto, ormai letteralmente scivolati nell'oblio e molti dei quali ancora oggi 'dispersi' fra hotel, campeggi e case sulla riviera adriatica».

«Le interviste sono contrappuntate da sequenze girate sui luoghi del sisma, in particolare nei nuovi villaggi Sae (Soluzioni abitative d'emergenza), e sui luoghi di 'esilio' sulla costa", spiega il regista Di Battista. 'Vista mare obbligatoria' è un viaggio di 50 minuti tra le vite di centinaia e centinaia di sfollati marchigiani e abruzzesi che, a due anni dal terremoto, non sanno ancora se e quando torneranno a casa.