Castelnuovo di Campli; pronto il progetto di messa in sicurezza

CAMPLI. Inizieranno i primi lavori per mettere in sicurezza il costone crollato di contrada Castelnuovo di Campli.

La decisione è stata presa dopo gli incontri con i vertici della Protezione Civile Nazionale e con la Reigone.

Bisognerà dividere l’intervento in due lotti.

«Il primo di circa 400mila euro sarà finanziato dalla Protezione civile regionale mentre per il secondo la copertura finanziaria dovrà essere garantita dalla Protezione civile nazionale», ha spiegato il sindaco Pietro Quaresimale, «noi, intanto, avviamo il primo intervento che riguarda la messa in sicurezza alla base della frana. Per ora gli sgomberati sono arrivati a 120».

E ieri sera a Campli consiglio comunale sulle frane, a partire da quella di Paduli, con la presenza del governatore D’Alfonso che ha spiegato «come i fondi per la messa in sicurezza ci siano visto che il comune rientra nel cratere sismico»

Oggi sul luogo della frana è arrivato anche Antonio Iovino, dirigente regionale del settore protezione civile, che ha affrontato il tema della fattibilità del progetto di messa in sicurezza redatto dall'amministrazione comunale e che adesso dovrà essere approvato dalla protezione civile regionale e nazionale.

Il progetto prevede una prima serie di interventi e dovrebbe essere approvato in tempi stretti e una seconda parte che dovrà essere oggetto di valutazioni e indagini più approfonditi.





«Sono contento che in tempi rapidi abbiamo in mano una prima fase di interventi che può diventare operativa a giorni – ha commentato il sindaco di Campli Pietro Quaresimale – l'arrivo del dottor Iovino ha sicuramente agevolato l'iter burocratico di questa prima parte di lavori, adesso gli organi preposti devono intervenire con un sostegno finanziario per evitare che il Comune e il territorio di Campli resti abbandonato a se stesso. Per questo motivo voglio ringraziare personalmente anche la Senatrice Stefania Pezzopane e il Parlamentare Giulio Cesare Sottanelli che,nell'accogliere la mia richiesta,hanno presentato una interrogazione al Ministro Galletti per sollecitare il Governo a prendere provvedimenti urgenti e stanziare le risorse necessarie per far fronte al dissesto idrogeologico».

Accanto alle notizie positive si continuano però a registrare le quotidiane difficoltà. Ieri il sindaco ha infatti firmato l'evacuazione di tre padiglioni ex Farnesina, sempre nella frazione di Castelnuovo, per motivi di sicurezza.

Intanto anche il TG1 parla della frana di Castelnuovo di Campli con un servizio girato proprio su territorio Farnese dall'inviata Felicita Pistilli.