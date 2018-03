Crollo convitto, «Bearzi fu insensibile, negligente e imprudente»

ROMA. Sono rimasti "inerti" di fronte alla gravità dello sciame sismico che colpiva L'Aquila già da mesi, e che era particolarmente insistente la notte del crollo del Convitto nazionale - tre ragazzini morti e due feriti, il 6 aprile 2009 - mentre i due imputati avrebbero dovuto dichiarare da tempo l'inagibilità della scuola la cui instabilità era nota. O, almeno quella notte, organizzare l'evacuazione degli studenti.

Per queste ragioni la Cassazione - sentenza 2536 depositata ieri e relativa all'udienza del 23 ottobre - ha confermato le condanne per omicidio colposo e lesioni per Livio Bearzi, ex rettore del Convitto, e Vincenzo Mazzotta, allora dirigente provinciale responsabile dell'edilizia scolastica.

Prima di Natale Bearzi è stato scarcerato ed è tornato a casa sua, ad Udine, dopo quasi un mese e mezzo di carcere, 43 giorni per l’esattezza. Il magistrato di sorveglianza di Udine gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali in via provvisoria, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

Il preside era in carcere dal 10 novembre scorso quando la polizia era andata a bussare alla sua porta per notificargli l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Corte d'Appello dell'Aquila, dopo la condanna definitiva a 4 anni di reclusione, con pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose.

Per la sua scarcerazione si sono mobilitate la società civile nazionale e friulana. Decine di parlamentari si erano rivolti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere la grazia.

«SITUAZIONE DI ALLARME CONCLAMATA»

E ieri sono giunte le motivazioni della condanna. «La situazione di allarme sismico era talmente conclamata che il sindaco di L'Aquila aveva disposto la chiusura di tutte le scuole del centro storico», scrive il verdetto. Se Mazzotta avesse fatto la valutazione di pericolosità, «non sarebbe mancata una analoga ordinanza di inagibilità che avrebbe salvato gli allievi del convitto».

Sulla responsabilità di Bearzi, la Suprema Corte sottolinea che «l'indagine è tranciante». «Per costui il piano di sicurezza prevedeva espressamente il potere dovere di disporre l'evacuazione in caso di necessità». «D'altra parte, in quella notte fatale si era in presenza di indicazioni drammatiche ed incalzanti che imponevano di corrispondere con immediatezza alle pressanti richieste dei giovani allievi e particolarmente di quelli minori», prosegue la Cassazione.

I supremi giudici, analizzando il comportamento del dirigente, condividono il giudizio della Corte di Appello che ha ritenuto che «manifestò una conclamata insensibilità, una grave negligenza ed imprudenza, imponendo ai ragazzi di sopportare un rischio intollerabilmente elevato che si concretizzò nel breve volgere di poche ore».

Inutilmente l'ex rettore si è difeso sostenendo di non essere al corrente dell'imminente pericolo.

«La situazione era da tempo pericolosa, e gli era stata segnalata dal suo responsabile della sicurezza e prevenzione», replica il verdetto.

«Essa, in ogni caso, - continua la Cassazione - aveva assunto una tale drammatica evidenza in quella notte che veniva travolto qualunque parere fosse stato espresso in epoca anteriore a proposito della verifica di un sisma di rilevante portata».

Di fonte a una situazione così precipitata, sono carta straccia «le circolari ministeriali in ordine all'assenso dei genitori all'allontanamento degli allievi».

«Infatti, - obiettano i supremi giudici al tentativo difensivo di Bearzi - si tratta di direttive che fanno riferimento a situazioni ordinarie, fisiologiche, nelle quali l'allontanamento stesso sia determinato da banali contingenze esistenziali; e non si riferiscono per nulla a quelle in atto, impellenti e drammatiche, in relazione alle quali era anche formalmente previsto un ordine di evacuazione affidato al rettore».

LA POSIZIONE DI MAZZOTTA

Per quanto riguarda Mazzotta, la Cassazione afferma che «non si può dubitare dell'esistenza dell'obbligo di collaborare alla gestione del rischio sismico connesso alla fragilità dell'edificio». La «fatiscenza e pericolosità» del Convitto era «nota e comunque agevolmente conoscibile, visto che i documenti» con le valutazioni dell'Abruzzo Engeneering «erano stati portati a conoscenza dell'amministrazione provinciale» e del Mazzotta «senza che venissero svolti i necessari approfondimenti in ordine alla vulnerabilità sismica non solo con riguardo agli interventi strutturali, ma anche alle esigenze di tutela delle persone, specialmente nel peculiare contesto del più volte riferito sciame sismico».

Quella di Mazzotta è stata «colpevole inerzia mostrata nel tempo e particolarmente nella fase di critica sismicità». Non ha colpa per la mancata realizzazione degli interventi "strutturali" necessari a stabilizzare il Convitto, dato che non c'erano i fondi e che non aveva gli «adeguati poteri di spesa», ma - spiega la Suprema Corte - era suo compito attivarsi per regolamentare "diversamente" l'utilizzo del Convitto o «inibire l'uso dell'edificio».

«Plurimi strumenti potevano essere esperiti per tutelare gli studenti», sia da parte del rettore che ha la competenza per disporre l'evacuazione in caso di terremoto, sia da parte del Mazzotta dato che il settore di sua competenza «aveva utili strumenti sollecitatori che sono risultati colposamente inadempiuti».

Infine, la Cassazione sottolinea che «non vi è dubbio che l'ente Convitto ed il Ministero dell'istruzione debbano rispondere delle condotte colpose» poste in essere dal rettore. Una responsabilità risarcitoria nei confronti dei familiari delle vittime - Luigi Cellini, Ondrey Nuozovsky e Marta Zelena, e dei feriti, Mirko Colangelo e Luigi Cardarelli - che era stata esclusa in primo grado.