Delfino Pescara. È febbre Milan. Polverizzati in 5 ore tutti i biglietti: incasso record

PESCARA. Stadio Adriatico sold out in appena 5 ore. È subito febbre da Milan per i tifosi biancazzurri e non, che sin dalle prime luci dell'alba hanno sostenuto file chilometriche per accaparrarsi uno dei pochi tagliandi disponibili per il match di domenica (ore 15,00).

Nessuna sorpresa nonostante i prezzi stellari promossi dalla Pescara calcio, che approfittando della fugace apparizione del Delfino in Serie A ha saggiamente deciso di monetizzare al massimo le partite più attese dell'anno in riva all'Adriatico (circa 1 milione di incasso previsto anche con Roma e Juventus). Abbandonate ormai tutte le velleità salvezza, per il Pescara potrebbe essere la giusta occasione di rivalsa per togliersi qualche soddisfazione e soprattutto scrollarsi di dosso l'etichetta di squadra peggiore di sempre nella massima Serie.

Nel frattempo hanno fatto discutere le parole del talento biancazzurro Muric, impiegato col contagocce fin'ora da Oddo prima e Zeman poi, che ha indicato l'Italia come un paese inadatto ai giovani: «ho commesso un errore a trasferirmi in Italia e nel Pescara. Continuo a lavorare duramente con impegno e volontà in attesa della mia occasione, sperando che prima o poi verrà».

«Certamente ad Agosto andrò via da qui per fare ritorno all'Ajax» – chiude il talento prelevato in prestito secco in estate da Sebastiani – «in Italia gli allenatori preferiscono far giocare calciatori più esperti».

Seppur quasi mai impiegato, Muric non ha mai impressionato l'ambiente né in allenamento né nelle pochissime apparizioni con la maglia biancazzurra in gare ufficiali (su tutte la scialba prova con l'Atalanta in Coppa Italia a Novembre).

La squadra infine prosegue la preparazione in vista della partita col Milan di domenica. Lavoro differenziato per Stendardo e Caprari, mentre Coda non si è allenato per infortunio. Sempre out Pepe e Gilardino. Oggi doppia seduta al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo.



Andrea Sacchini