Delfino Pescara. La stagione è da buttare ma i prezzi... sono da Champions League

PESCARA. 25 euro per le Curve e addirittura 45 per i Distinti Centrali. Sono questi i prezzi astronomici (da un certo punto di vista giustificati) dei biglietti per le partite interne del Pescara con Milan (2 aprile), Juventus (15 aprile) e Roma (24 aprile). Tagliandi da Champions League a fronte di una stagione che può passare alla storia come la peggiore di sempre del Delfino (e non solo...) in Serie A.

Niente di particolarmente sorprendente, con il sodalizio del patron Daniele Sebastiani che trarrà il massimo beneficio possibile da una tripla sfida con ogni probabilità amara sotto il profilo dei risultati ma sicuramente redditizia per le casse biancazzurre. Facile prevedere infatti, nonostante i prezzi astronomici, un tutto esaurito in poche ore con migliaia di sportivi del centro e sud Italia pronti a darsi battaglia per accaparrarsi i pochi tagliandi disponibili. A fronte di una richiesta esorbitante, oltre al deciso rincaro dei prezzi, non sarà possibile effettuare alcun cambio nome sui biglietti per porre un freno al bagarinaggio e al fastidioso fenomeno del “secondary ticketing” (siti che vendono biglietti al di fuori dei canali di vendita autorizzati).

Nel frattempo la squadra riprenderà oggi gli allenamenti in vista del match interno col Milan del 2 aprile. All'orizzonte per i ragazzi di Zeman 2 settimane di pausa ed intenso lavoro fisico per portare il Delfino in condizioni accettabili per il rush finale della stagione. Con l'obiettivo salvezza ormai sfumato (la gara con l'Atalanta ha ulteriormente messo in risalto tutti i limiti tecnici e caratteriali dell'attuale organico), non resta che chiudere il campionato con dignità, magari evitando l'ultimo posto in classifica.



Andrea Sacchini