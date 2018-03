Delfino Pescara. Sebastiani: «non ho ricevuto offerte». Iannascoli: «è un bugiardo»

PESCARA. Dopo la scorpacciata di gol con il Genoa e la dura settimana di allenamenti, anche nel nuovo corso Zeman sono riemersi vecchi difetti e limiti del Pescara. Il 2-0 di Verona col Chievo non deve infatti ingannare, con i biancazzurri nella ripresa in completa balia dell'avversario. Ancora tanto lavoro da fare per il boemo, con la squadra che (anche se non ancora ufficialmente) ha alzato bandiera bianca nella corsa salvezza.

«Con il Chievo Verona siamo stati troppo timidi» – ha ammesso a fine gara il tecnico del Pescara, Zdenek Zeman – «in campo avrei voluto maggiore aggressività e pericolosità offensiva. È stata un'occasione sprecata, potevamo recuperare qualcosa sull'Empoli e non lo abbiamo fatto».

«Dopo la bella prova e la vittoria col Genoa siamo tornati con i piedi per terra» – ha dichiarato invece molto deludo il presidente Daniele Sebastiani – «serve tempo sia al mister sia alla squadra per assimilare schemi e dettami tattici nuovi. Il Chievo non lo scopriamo oggi, è una grande squadra che da anni gioca in Serie A. Con la Sampdoria mi aspetto una partita diversa. Loro giocano più a calcio e lasceranno più spazi al Pescara. Le contestazioni dei tifosi? Non mi interessa rispondere a queste cose».

Sul fronte societario nessuna novità di rilievo, con il patron del Delfino che ha smentito ogni contatto con Danilo Iannascoli: «non voglio parlare di queste cose. Al momento non c'è nulla di concreto e non ho ricevuto nessuna offerta. Le trattative non si fanno in televisione o sui giornali...».

A smentirlo il diretto interessato che in serata, sul portale ForzaPescara.com, ha risposto alle parole post gara dell'attuale presidente: «Sebastiani mente sapendo di mentire. Il 23/02 alle 19,55 il mio legale avv. Marco Sanvitale ha inviato via Pec alla società Interservices Leasing e all'avv. Giuliano Milia la richiesta ufficiale di interesse all'acquisto delle sue quote. Soltanto il giorno dopo sono stati informati gli organi di stampa con un comunicato. Ad oggi siamo ancora in attesa di una risposta scritta ma, ahimè, riscontriamo solo fantasiose dichiarazioni».









Andrea Sacchini