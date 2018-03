Delfino Pescara. Il tormentone Zeman (per ora) è finito. Il boemo ha rifiutato

PESCARA. Certi amori non finiscono. Fanno giri immensi e poi ritornano... quasi sempre perché la storia d'amore tra il Pescara e Zdenek Zeman sembra proprio non funzionare. Nella giornata di ieri il boemo era stato dato molto vicino alla panchina del Pescara. Indiscrezione poi seccamente smentita da Sebastiani, che a SkySport ha annunciato la fumata nera (per il momento) con Zeman, che però resta l'obiettivo numero uno per l'anno prossimo. Nulla da fare dunque per il colpo di teatro preparato da Sebastiani per attenuare le proteste di una piazza giustamente delusa da una stagione completamente da dimenticare. Nell'immediato spazio a Zauri con la promessa, per giugno, di un nuovo contatto col boemo dopo il proficuo pranzo di ieri a Roma. Impossibile un accordo con Zeman, non convinto di accettare una situazione ormai disperata e senza via d'uscita. La pista però, per stessa ammissione del patron Sebastiani, resta caldissima per giugno fermo restando la volontà dell'ex allenatore della Roma di valutare attentamente progetti e prospettive anche in vista di un eventuale avvicendamento al timone del sodalizio adriatico.

La squadra nel frattempo continua la preparazione in vista del match di domenica allo stadio Adriatico contro il Genoa. Agli ordini di Luciano Zauri (in attesa dell'ufficializzazione del nuovo mister), tutti a disposizione eccezion fatta Bahebeck che ha subito una ricaduta muscolare al polpaccio (una settimana almeno di stop). Tutto ok per Gilardino che con ogni probabilità verrà convocato per il match con i rossoblù, che vedrà l'esordio in panchina di Luciano Zauri. Oggi allenamento a porte chiuse al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo.





Andrea Sacchini