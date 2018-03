Delfino Pescara. Sfiduciato ma ancora in sella. Oddo resta l'allenatore

PESCARA. Sono servite quasi 24 ore di riflessioni per giungere al più prevedibile degli esiti: prigioniero del suo contratto di 3 anni e da un'ostinazione che dopo 6 punti in 24 partite può identificarsi in autolesionismo, Massimo Oddo resta (per il momento) l'allenatore del Pescara.

Grottesca la ricostruzione di una delle giornate più imbarazzanti della storia recente del Delfino. Dopo la disfatta di Torino il patron Daniele Sebastiani aveva auspicato tra le righe le dimissioni di Massimo Oddo. Nulla da fare per il tecnico biancazzurro, che di dimettersi non ha mai avuto le intenzioni sin dal cappotto interno di novembre con l'Empoli. A quel punto, dopo l'incontro avuto in mattina tra il presidente e il Ds Luca Leone da una parte e i giocatori dall'altra e soprattutto preso atto della volontà di Oddo di andare avanti nonostante tutto, la società non ha potuto fare altro che rinnovare forzatamente la fiducia all'allenatore. Mai valutata la possibilità di un esonero sia per ragioni economiche (Oddo ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2019) sia di opportunità, con nessun mister di buon livello che avrebbe accettato una soluzione tampone fino a giugno a giochi salvezza già fatti senza la certezza di una conferma per la prossima stagione.

Aggiunto dunque un nuovo capitolo all'annata grottesca del Delfino, che si prepara senza grandi speranze all'ennesima mattanza quando domenica all'Adriatico arriverà il Genoa.

Sfiduciato da società, tifosi e soprattutto giocatori, è lecito chiedersi l'opportunità di insistere con un tecnico ormai alla deriva e privo di qualsiasi appoggio interno allo spogliatoio ed esterno.









Andrea Sacchini