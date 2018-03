Pescara-Lazio. Oddo: «errori imbarazzanti». Sebastiani: «potrei lasciare»

PESCARA. Con un super Parolo, autore di un poker di reti, la Lazio passeggia su un Pescara ormai virtualmente in B. Gara quasi senza storia all'Adriatico dove la squadra di Inzaghi ha lasciato un messaggio importante al campionato. Per l'Europa c'è eccome anche L'Aquila biancoceleste. Pescara a picco, contestato dai tifosi e con la retrocessione ormai dietro l'angolo. Per gli abruzzesi si preannuncia un finale di torneo di grande sofferenza. Lazio in campo con diverse sorprese. Per Keita rientrato dalla Coppa d'Africa subito una maglia da titolare. In panchina, Lulic e Radu. Nel Pescara di Oddo c'è l'esordio di Muntari. In extremis fuori Bahebech per un leggero affaticamento muscolare e Memushaj per problemi familiari. Agli ordini di Giacomelli di Trieste si parte di fronte a 15mila persone.

«Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare, ma abbiamo commesso errori imbarazzanti sui gol che abbiamo preso», ha detto Massimo Oddo, al termine della diciassettesima sconfitta stagionale sul campo su 23 partite.

«Finché ci sono giocatori come Benali, Verre, Caprari e tutti gli altri, che lottano fino all'ultimo minuto, significa che non molliamo - ha aggiunto Oddo - Incontriamo avversari come la Lazio che sono infinitamente più forti di noi, ma non siamo rassegnati».

Il tecnico del Pescara è stato nuovamente contestato dai suoi tifosi.

«A me basta che i ragazzi diano il 110% come fanno in ogni gara, anche se quello che succede fuori dispiace, a me in primis e anche ai ragazzi - conclude Oddo - Capisco tutto, soprattutto i ragazzi della curva si fanno chilometri e chilometri ogni settimana per venire a sostenerci anche in trasferta, ma noi non possiamo fare altro che continuare a dare il massimo e andare avanti con dignità».

Arrabbiatissimo al 91' di Pescara-Lazio il presidente abruzzese, scottato, oltre che dalla pesante sconfitta subita, anche dalla contestazione dei tifosi.

Il patron a fine partita ha anche minacciato di lasciare. «A fine anno trarrò le conclusioni perché mi sono abbondantemente rotto le scatole. Potrei anche lasciare il Pescara al termine della stagione perché, siccome non me lo ha ordinato il medico di essere presidente del Pescara, potrei anche decidere questo lasciando non danni, ma una società pulita, e se così fosse, poi, ci sarà qualcuno che si prenderà cura di iscrivere la squadra al prossimo campionato che disputerà il Pescara, e vedremo cosa sapranno fare altri, credo sicuramente meglio di me».

Sulla partita e sul tecnico Massimo Oddo, Sebastiani ha aggiunto: «Sono deluso dal secondo tempo della squadra perché non si possono prendere gol così. Oddo resterà l'allenatore del Pescara fino a quando io sarò presidente e comunque fino al termine della stagione. Poi se e quando arriveranno altri si discuterà e si vedrà il da farsi».