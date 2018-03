Gila già graffia: «Pescara, salvati». Mercato: dopo Cubas l'obiettivo è Mattiello

PESCARA. 14 presenze con 0 reti all'attivo in questi primi 6 mesi tribolati ad Empoli. Alberto Gilardino però ne ha passati di momenti bui in carriera e con grande umiltà (dopo 200 gol in Serie A con le maglie di Parma, Milan, Fiorentina, Genoa e Palermo) ha scelto Pescara come piazza ideale per il riscatto. Proprio come il Delfino, che ripartendo dagli errori grossolani commessi sul mercato in estate ha scelto di scommettere sull'usato sicuro.

«Il Pescara può fare un grande girone di ritorno» – ha raccontato il nuovo attaccante dei biancazzurri, Alberto Gilardino – «se non credessi nella salvezza non avrei mai accettato questa maglia. Sono abituato a lottare e nella mia carriera non ho mai mollato. Mi ha fatto piacere rivedere Massimo Oddo (compagno di squadra nel Milan campione d'Europa 2007 e nell'Italia Campione del Mondo 2006). Vorrei raggiungere 200 gol in Serie A ma la priorità resta la salvezza del Pescara».

Qualcuno ha storto il naso sulle condizioni fisiche dell'ex Empoli: «quest'anno mi sono sempre allenato in prima squadra. Sto bene e non ho nessun guaio fisico. Per la salvezza abbiamo bisogno dell'aiuto dei tifosi».

Nel frattempo poche novità sul fronte mercato. Dopo l'ingaggio di Cubas (verrà presentato oggi in conferenza stampa), il Delfino è sempre alla ricerca di profili giusti per innalzare il livello tecnico della rosa. Tanto è stato già fatto ma è chiaro che occorrono ulteriori sforzi per colmare il gap tecnico (e soprattutto di punti) con l'Empoli. Sugli esterni di difesa piace Mattiello, in uscita in prestito dalla Juventus. Sempre dai bianconeri è ben avviato il discorso per il ritorno (in prestito secco) di Rolando Mandragora. Per l'attacco, dopo gli arrivi di Cerri e Gilardino e l'addio di Manaj, si cerca di convincere il Psg per Augustin. Trattativa tutt'altro che facile.

In uscita potrebbe restare Gyomber, almeno fino al pieno recupero di Bovo (2 settimane di stop e poi ulteriori esami per una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento qualche giorno fa). In caso di arrivo di un'altra punta, potrebbe partire in prestito Pettinari. Vitturini è invece sempre più vicino alla Ternana.

Prosegue intanto la preparazione della squadra in vista della proibitiva trasferta di domenica al San Paolo contro il Napoli. Lavoro differenziato per Fornasier, Zampano, Gyomber, Brugman, Pepe e Bahebeck (quest'ultimo sempre più sulla via del recupero). Annullata infine l'amichevole internazionale prevista per domani pomeriggio. Al Poggio però arriverà il Teramo dell'ex Marco Sansovini. Fischio d'inizio ore 14,30 con ingresso libero.



Andrea Sacchini