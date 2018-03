Serie A. Dopo Stendardo ecco Thiam. Il Pescara piazza i primi colpi

PESCARA. Dopo Stendardo (il giocatore firmerà un contratto col Delfino fino a giugno 2018 dopo aver rescisso con l'Atalanta), potrebbe essere Mame Thiam il primo rinforzo per l'attacco abulico del Pescara. Secondo Sky infatti il sodalizio biancazzurro avrebbe vinto l'agguerrita concorrenza con l'Empoli e trovato un accordo di massima con la Juventus per il prestito (con possibile obbligo di riscatto in caso di salvezza) dell'ex giocatore della Virtus Lanciano fino a giugno. Thiam, dopo le buonissime cose fatte vedere con la casacca rossonera, si è un po' perso negli ultimi 2 anni passati tra Belgio (9 gol in 28 presenze con lo Zulte Waregem) e Grecia (8 presenze e 0 reti all'attivo con il Paok Salonicco) ed il ritorno in Abruzzo potrebbe rappresentare la ghiotta occasione per un pronto riscatto. L'arrivo di Thiam ovviamente non escluderebbe l'ingaggio di un'altra punta. Il Delfino sembra anche in vantaggio sul Bologna nella corsa a Budimir, con la Sampdoria interessata ad uno scambio di cartellini con Verre (che resterebbe in biancazzurro fino a giugno). Si sono raffreddate invece le piste che portavano a Denis e Gilardino, i cui ingaggi sono fuori dalla portata delle casse adriatiche. Non verrà neanche fatto un tentativo per Paloschi, il preferito da Oddo, che l'Atalanta non ha nessuna intenzione di regalare (neanche in prestito) dopo il forte investimento fatto in estate.

Per la difesa il nome caldo è quello di Bovo che però piace tantissimo al Palermo. L'alternativa è Krajnc, fuori dal progetto tecnico di Juric nel Genoa. Trattativa molto difficile visti i rapporti tesi tra Sebastiani e il presidente Preziosi, a causa delle dichiarazioni di quest'ultimo nell'infuocato post partita del Marassi di qualche mese fa.

A centrocampo è il fase avanzata la trattativa con l'Atalanta per Carmona, il rinforzo ideale per alzare il tasso “caratteriale” della squadra e occupare la casella lasciata libera da Aquilani (che ha firmato con il Sassuolo). Possibile anche un tentativo per l'ex Lazio Christian Ledesma, che da pochi giorni ha rescisso il proprio contratto con il Panathinaikos.

La squadra intanto riprenderà oggi gli allenamenti dopo la pausa natalizia. Alla ripresa andranno valutate le condizioni di Pepe e Bahebeck, che hanno saltato gli ultimi impegni di campionato. Prossimo match l'otto gennaio allo stadio Adriatico contro la Fiorentina.



Andrea Sacchini