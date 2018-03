Il Pescara tra Budimir e Gilardino. Dal mercato in arrivo la rivoluzione

PESCARA. In attesa della ripresa degli allenamenti fissata per il 30 dicembre, in casa Pescara a tenere banco è soprattutto il mercato, unica ancora per mantenere ancora vive le speranze di salvezza. L'obiettivo è quello di ridurre l'evidente gap tecnico e caratteriale con le dirette concorrenti per dare ad Oddo un organico all'altezza per la massima serie. Le intenzioni del patron Daniele Sebastiani sono quelle di portare in riva all'Adriatico almeno 2 difensori, un mediano di rottura e 2 attaccanti navigati per la categoria. Ormai scontato l'arrivo di Stendardo (restano da limare alcuni dettagli relativi alla buonuscita che l'Atalanta dovrebbe corrispondere al giocatore), si lavora anche con il Torino per Bovo e con il Genoa per Fiamozzi.

A centrocampo sempre più vicino Carmona, utilizzato col contagocce da Gasperini e ormai fuori dal progetto tecnico atalantino. Non interessa invece Migliaccio, tra l'altro restio a lasciare Bergamo prima di giugno.

Dopo i disastri estivi sarà l'attacco il reparto che subirà il restyling maggiore. In cima ai desideri di mister Oddo c'è Budimir, che potrebbe rientrare in un discorso di scambio cartellini (con conguaglio in favore del Delfino) con Verre, molto apprezzato da Giampaolo. Difficilmente praticabile la pista Denis, nei prossimi giorni verrà fatto un tentativo anche per Gilardino. L'ex Campione del Mondo, chiuso a Empoli da Maccarone, Marilungo e Mchedlidze, accetterebbe di buon grado il passaggio in biancazzurro che gli garantirebbe maggiore minutaggio. Impraticabile la pista Paloschi, decisamente fuori budget per le casse del Delfino.

In uscita Aquilani (promesso al Sassuolo), Manaj (tornerà all'Inter per essere girato in Serie B), Muric, Zuparic (piace in Germania), Coda, Bruno (interessa al Benevento di Baroni) e Zampano, che rappresenta l'unica speranza insieme a Verre di fare cassa per finanziare nell'immediato il mercato di qualità in entrata.

Buone nuove intanto sul fronte infortunati. Soltanto una forte contusione per Gyomber, che verrà valutato dopodomani alla ripresa degli allenamenti. Il Pescara tornerà in campo l'otto gennaio allo stadio Adriatico contro la Fiorentina.



Andrea Sacchini