Serie A. Col Bologna sarà il solito Pescara spuntato. Oddo: «conta solo vincere»

PESCARA. Il solito Pescara spuntato. Nulla di nuovo per Massimo Oddo in vista del delicato match di domani col Bologna, con il tecnico che starebbe pensando al rilancio dal primo minuto di Manaj (unica punta di ruolo a disposizione insieme a Pettinari) supportato da Benali e Caprari. Out Pepe e Bahebeck (che probabilmente torneranno a disposizione dopo la sosta di Natale), l'unica certezza è il modulo di partenza. 4-3-2-1 con Memushaj, Verre e Brugman. In difesa scontato il rilancio di Biraghi (out Crescenzi) e la conferma di Gyomber-Campagnaro coppia centrale. L'alternativa al doppio trequartista è rappresentata dall'inserimento di Cristante (nel tentativo di dare maggiore protezione alla retroguardia) in luogo di Manaj, con Caprari avanzato nel ruolo di falso nueve.

«Abbiamo un solo risultato a disposizione» – ha ammesso nella consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico del Pescara, Massimo Oddo – «col Bologna conterà solamente vincere. Sarà una partita molto difficile tra 2 squadre in difficoltà. Voglio vedere in campo la stessa cattiveria e determinazione delle prime partite. Non dobbiamo avere paura, servirà una forte scossa dopo le ultime deludenti prestazioni».

In settimana la tifoseria si è fatta sentire: «i tifosi hanno ragione ad essere delusi ma non è successo nulla di quello che ho letto sui giornali. Non c'è stata alcuna violenza. Dobbiamo metabolizzare la contestazione e rispondere non con le parole ma con i fatti sul campo. La partita col Bologna è l'occasione giusta per reagire. Abbiamo assoluto bisogno di una vittoria».

Mercato. Il Delfino con un comunicato stampa ha smentito l'acquisto del centravanti di nazionalità russa Mishukov. Restano in piedi le trattative (difficili) per Denis, Pinilla e Budimir. Si lavorerà nelle prossime settimane anche in uscita per sfoltire l'organico.



Andrea Sacchini