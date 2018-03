Delfino Pescara. Valzer di nomi per l'attacco ma col Bologna c'è solo Manaj...

PESCARA. Mancano ancora 2 giornate all'apertura ufficiale delle trattative ma in casa Pescara il pensiero è tutto rivolto al mercato. Le priorità delineate dal patron Sebastiani e confermate dai risultati disastrosi di questa prima metà di stagione sono ben chiare: 1 difensore centrale, 1 mediano capace di fare buon filtro davanti la difesa e soprattutto 2 punte di ruolo già navigate per la Serie A. Ufficiale l'acquisto del centravanti russo Mishukov (apparentemente acerbo per la categoria al pari di Pettinari e Manaj), sul taccuino sono finiti negli ultimi giorni Pinilla, Denis, Budimir e Ibarbo. Il primo ieri ha definitivamente rotto con l'Atalanta e tramite un comunicato ufficiale ha già annunciato il suo addio alla Dea a gennaio. Su Pinilla però è fortissimo l'interesse del Genoa, alla ricerca di un attaccante di categoria a basso costo dopo l'addio di Pavoletti (promesso al Genoa) e l'esplosione di Simeone. Più una suggestione la pista che invece porterebbe a Denis, autore fin qui di una discreta stagione all'Independiente e poco propenso a ritornare in Italia dopo la sua scelta di vita di ritornare in Argentina. Decisamente più alla portata Ibarbo (ma sarebbe l'ennesima seconda punta) e Budimir, chiuso alla Sampdoria da Muriel, Quagliarella e dalla sorpresa Schick.



Prima del mercato però ci sono 2 partite da non sbagliare con Bologna e Palermo. Si inizia domenica allo stadio Adriatico con i felsinei, in crisi di risultati e a caccia di 3 punti che li tirerebbero praticamente fuori dalla lotta salvezza. Ben diversa è invece la situazione del Pescara, alla disperata ricerca di punti che diano un senso all'imminente calciomercato di gennaio. Per Oddo i problemi sono soprattutto davanti, dove a disposizione ci sono solamente Pettinari e Manaj (oltre ai sempre presenti Caprari e Benali). Stante gli infortuni di Pepe e Bahebeck, possibile il rilancio del centravanti albanese dopo le ultime prove incolori.









Andrea Sacchini