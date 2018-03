Delfino Pescara. Scoppia la protesta dei tifosi. Sebastiani: «capisco i tifosi ma è sport»

PESCARA. Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di proclami e di dichiarazioni volte alla fiducia, ieri è esplosa l'attesa protesta dei tifosi. Scenario il Porto Turistico di Pescara dove la squadra al gran completo insieme al tecnico e alla dirigenza festeggiava la consueta cena di Natale con gli sponsor.

Un centinaio di ultrà biancazzurri hanno esposto uno striscione con la scritta: "Vergognatevi". I tifosi, prima dell'arrivo della squadra, hanno parlato per alcuni minuti con il tecnico Massimo Oddo, giunto prima delle venti.

I tifosi con cori e striscioni hanno manifestato la loro rabbia per il momento negativo della squadra. Ci sono stati momenti di tensione, quando sono state accerchiate le auto dei calciatori, ci sono stati cori d'insulti per tutti e sono stati esplosi petardi e accesi fumogeni tra le vetture davanti all'ingresso. Ad un certo punto ci sono stati anche calci e pugni su qualche auto, poi però i tifosi sono stati fatti uscire dalla struttura del porto senza che si verificassero episodi di violenza.

Da discutere l'opportunità di organizzare una festa (seppur riservata agli sponsor) in uno dei momenti più delicati della gestione Sebastiani. Patron che a modo suo ha stigmatizzato la protesta dei tifosi (sicuramente giustificata nei contenuti): «se dopo 5 anni dobbiamo ancora dimostrare il valore di questa società allora proprio non ci siamo. Si può sbagliare, non siamo fenomeni ma neanche le ultime ruote del carro. Non mi risulta che questa società abbia mai fatto fare alla città figure barbine. Abbiamo il 25% di possibilità di salvarci, esattamente come le altre 3 coinvolte nella lotta per non retrocedere. Con gli interventi che faremo per migliorarci annulleremo l'eventuale gap con le altre».





«La contestazione» – prosegue Sebastiani – «i tifosi fanno bene ad essere delusi ma ricordiamo che è pur sempre uno sport e non una guerra. La cena si fa non solo quando si vince...».

Con la verità sotto gli occhi di tutti circa la pochezza dell'attuale organico, stupiscono le parole del patron: «a inizio di questo campionato pensavo di poter portare la squadra in Europa League. Chiaro che con questa classifica qualcosa è stato sbagliato ma col senno di poi tutto è più facile. Se avessimo avuto l'attaccante (Bahebeck) per tutte le partite forse staremmo commentando un'altra classifica. Troveremo giocatori di grande esperienza. In questa squadra manca soltanto un pizzico di esperienza nella gestione dei risultati».

«Oddo rischia?» – chiude Sebastiani – «resterà alla nostra guida comunque vada fino alla fine e avrà tutti i rinforzi del caso».









