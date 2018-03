Serie A. Il Pescara non può più sbagliare. Oggi a Crotone crocevia per la salvezza

CROTONE. «Ci giochiamo buona fetta della nostra stagione». Parole e musica di Massimo Oddo, che con una frase ha sintetizzato alla perfezione l'importanza capitale del match che questo pomeriggio metterà di fronte allo Scida Pescara e Crotone. Gli squali di Nicola, malgrado una striscia di risultati negativi, arrivano all'appuntamento in una condizione psico-fisica migliore, frutto di prestazioni sopra le righe che non hanno però portato i punti in classifica sperati. Dalla sua invece il Delfino dopo i 6 ko di fila ha centrato col Cagliari un punto fondamentale per la classifica e per il morale. Un pari che (il tecnico spera, ndr) possa dare il là ad una fase diversa del campionato.

Pochi i dubbi nell'undici base scelto da Oddo, con il ballottaggio serrato tra Campagnaro (da valutare la sua tenuta fisica dopo l'infortunio, ndr), Fornasier e Gyomber per 2 maglie in difesa. Sugli esterni certo del posto Zampano, con Biraghi in netto vantaggio su Crescenzi. A centrocampo largo a Verre, Brugman e Memushaj con Benali e Caprari a supporto dell'unico terminale offensivo Pepe.





Massimo Oddo ha convocato i portieri Fiorillo, Bizzarri e Aldegani; i difensori Crescenzi, Biraghi, Campagnaro, Fornasier, Gyomber, Zampano, Vitturini e Zuparic; i centrocampisti Aquilani, Brugman, Benali, Bruno, Cristante, Memushaj e Verre; gli attaccanti Caprari, Pepe, Pettinari, Muric e Manaj.

Tra le fila del Crotone out gli squalificati Rosi e Crisetig che verranno rimpiazzati nel 4-3-3 base da Sampirisi e Barberis. In avanti il compito di pungere verrà affidato al tridente Palladino-Falcinelli-Trotta.

Nicola ha convocato i portieri Cordaz, Festa e Cojocaru; i difensori Ceccherini, Dusenne, Ferrari, Martella, Nicoletti e Sampirisi; i centrocampisti Barberis, Capezzi, Fazzi, Gnahorè, Rohden, Salzano e Suljc; gli attaccanti Falcinelli, Nalini, Palladino, Simy, Stoian e Trotta. Fuori dalla lista gli infortunati Claiton, Mesbah e Tonev e gli squalificati Rosi e Crisetig.

La gara verrà diretta da Antonio Damato della sezione di Barletta. Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 18,00 allo stadio Scida di Crotone.









Andrea Sacchini