Delfino Pescara. Oddo tira un sospiro di sollievo: «questo punto vale una vittoria»

PESCARA. Con un sorriso nel finale il Pescara si è lasciato alle spalle la striscia di 6 sconfitte consecutive, pur se ha rimandato ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria.

Chiaro però che il risultato positivo (conquistato tra l'altro in superiorità numerica per oltre un'ora di gioco, ndr) ha solo mascherato in parte i limiti del Delfino, sempre avvezzo all'errore in difesa e poco concreto e incisivo sotto porta. Il punto con il Cagliari ci sta tutto soprattutto per l'ultimo quarto d'ora dell'undici di Oddo, assolutamente impalpabile fino al crollo fisico (e in parte anche mentale, ndr) degli ospiti.

«Questo punto vale come una vittoria ed è fondamentale per il morale» – ha puntualizzato il tecnico del Pescara a fine partita, conscio che ogni punto in una lotta salvezza mediocre come non si è mai vista nella storia della Serie A vale doppio, se non triplo – «una sconfitta con il Cagliari poteva essere devastante e i ragazzi in campo hanno dato tutto. Abbiamo subito un tiro e un gol, poi la gara è stata portata avanti solamente dal Pescara, con il Cagliari che si è chiuso bene e non ha concesso spazio. Siamo stati bravi nel finale a reagire e a non buttarci giù di morale. Per noi è un punto d'oro per il proseguo della stagione».

Sabato il match col Crotone vale tantissimo: «la fortuna non è dalla nostra parte. La prossima col Crotone sarà una partita difficilissima e dobbiamo cercare di arrivare in testa al mini-torneo di 4 squadre per la salvezza. Il mercato? Non voglio parlarne fino a gennaio. Ho questi giocatori e con loro andrò avanti. Li difenderò sempre».

«I complimenti vanno fatti a tutta la squadra» – ha invece glissato Pepe, sempre più importante in un Pescara privo di punte di ruolo all'altezza della Serie A – «abbiamo preso a pallonate il Cagliari che ha avuto il solo merito di fare un gol nell'unica occasione della gara creata. Dobbiamo lottare tutti insieme per raggiungere il traguardo della salvezza. Questo punto è di vitale importanza per la classifica e per il morale, anche in vista dell'importante partita di sabato col Crotone».



