Pescara incerottato e in cerca di miracoli. A Roma si torna alla difesa a 4

PESCARA. Con la solita emergenza delle ultime settimane il Pescara partirà questo pomeriggio alla volta di Roma in vista del posticipo di domani sera allo stadio Olimpico contro i giallorossi di Spalletti. Fuori causa Gyomber, Coda e Campagnaro, Oddo non è riuscito neanche a recuperare Fornasier ed avrà a disposizione un unico centrale di ruolo: Zuparic. Per cause di forza maggiore (nonostante la buona prova del pacchetto arretrato nel primo tempo di Torino con la Juventus, ndr) si tornerà alla difesa a 4 con il croato in coppia con Biraghi, con Crescenzi e Zampano a presidio delle corsie esterne. A centrocampo Aquilani è lontano dalla migliore condizione e almeno dall'inizio si vedrà il trio composto da Cristante, Brugman e Memushaj. Indisponibile Verre (il tecnico spera di averlo a pieno regime la settimana prossima, ndr), Benali e Caprari agiranno sulla trequarti a supporto dell'unico terminale offensivo Manaj. L'albanese, lasciato in naftalina dopo le ultime deludenti prestazioni, è in ballottaggio serrato con Pettinari. Bahebeck, finalmente recuperato, partirà dalla panchina.

Più che gli infortuni, a preoccupare è lo stato psicofisico della squadra, apparsa sfiduciata dopo le 5 sconfitte consecutive e i pesanti ko rimediati con Empoli e Juventus (7 gol subiti e 0 realizzati, ndr).

Di fronte ci sarà una Roma galvanizzata dalla bella serata di Europa League (4-1 al Plzen con tripletta di Dzeko, ndr) e che vuole a tutti i costi riscattare il secondo tempo disastroso di domenica scorsa a Bergamo con l'Atalanta. Spalletti sembra orientato a confermare il 4-2-3-1 delle ultime giornate con Perotti, Nainggolan e Salah alle spalle di bomber Dzeko. A centrocampo solito ballottaggio Strootman-Paredes con il secondo il leggero vantaggio.

Fischio d'inizio domani sera alle ore 20,45 allo stadio Olimpico di Roma.

Sul fronte mercato invece sono iniziate le grandi manovre in casa Pescara. Le priorità d'intervento sono ben note agli operatori biancazzurri, che almeno nelle intenzioni cercheranno di evitare i grossolani errori commessi a gennaio di 4 anni fa con gli acquisti di Bianchi Arce, Caraglio e Sculli. Cercando di mantenere contatto con il quartultimo posto, in riva all'Adriatico si cercheranno 2 difensori e 2 attaccanti di categoria già pronti fisicamente. I nomi (soliti, ndr) sono quelli di Pinilla, Paloschi, Floccari. Profili interessanti ma sulla carta ampiamente fuori dal budget fissato dal sodalizio del patron Sebastiani.



Andrea Sacchini