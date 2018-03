Delfino Pescara. Oddo punzecchia Sebastiani: «mercato? Serve qualcosa...»

PESCARA. Dopo 2 settimane di lavori ininterrotti sul campo, Massimo Oddo ha concesso ai biancazzurri 2 giorni di riposo dopo il ko (il quinto consecutivo, ndr) rimediato a Torino con la Juventus. Nessuno poteva aspettarsi chissà che allo Stadium ma lo spirito da gita fuori porta dei secondi 45 di gioco ha lasciato parecchie perplessità sulla volontà (o capacità, ndr) della squadra di uscire da questo momento delicato.

A preoccupare, più che i soliti limiti difensivi e offensivi che potrebbero essere risolti soltanto da un massiccio intervento sul mercato di gennaio, è stata la rassegnazione con la quale la squadra è scesa in campo allo Stadium nella ripresa. Un senso di impotenza che accompagna oramai la stagione del Delfino dal cappotto interno col Chievo. Da lì solo delusioni e amarezze per un Delfino che non sa vincere e che ha visto col passare delle settimane venir meno anche l'alibi del bel gioco.

Oggi intanto si conoscerà l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Hugo Campagnaro, uscito anzitempo con la Juventus per un guaio muscolare. Difficile il recupero di Bahebeck (sempre più oggetto del mistero, ndr), Oddo spera di recuperare almeno un paio tra Fornasier, Gyomber (pronto al massimo per la panchina, ndr) e Verre.

«Le lacune dell'organico sono sotto gli occhi di tutti» – ha ammesso anche Massimo Oddo nel post partita con la Juventus – «la società sa dove e come intervenire a gennaio. Non sarà però un mercato semplice ma c'è la volontà di fare qualcosa».

Ripresa degli allenamenti oggi pomeriggio al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. Dopo Caprari e Zampano infine, convocato per lo stage con la Nazionale di Ventura anche Biraghi.



Andrea Sacchini