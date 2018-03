Campagnaro non ha paura: «al Pescara servono punti... anche con la Juve»

PESCARA. Falcidiato dagli infortuni il Pescara prosegue la preparazione in vista dell'anticipo di sabato sera allo Stadium con la Juventus (fischio d'inizio ore 20,45). Sempre più vicino al forfait Verre, saranno sicuramente out Gyomber, Coda e Bahebeck.

Difficile rivedere Manaj dal primo minuto (Caprari dovrebbe recuperare dopo l'attacco influenzale, ndr), Oddo in queste 2 settimane ha provato qualcosa di alternativo all'oramai asfittico 4-3-2-1 ma i tanti indisponibili, tra infortuni e impegni con le nazionali, potrebbero spingere il tecnico a riproporre il vecchio modulo.

La ricetta per uscire dal momento difficile, secondo Hugo Campagnaro, intervenuto ieri a margine di un incontro promozionale organizzato dalla Pescara calcio, è una soltanto: «dobbiamo fare a Torino una grande partita almeno per risollevare il morale della squadra e della piazza. Affrontiamo un avversario molto difficile con giocatori sopra la media. L'unico modo per fare una impresa importante è quella di fare la nostra partita senza timori reverenziali».

«Si dice che in queste partite l'avversario sulla carta più debole non abbia niente da perdere – prosegue l'ex difensore di Inter e Napoli – «ma a noi servono assolutamente punti per la classifica e per la salvezza. Possiamo tornare a casa con una bella prestazione e un risultato importante».

A fronte di un attacco spuntato che fin'ora non ha mai concretizzato quanto prodotto, i biancazzurri devono risolvere l'atavico problema relativo alla fragilità difensiva a tratti imbarazzante: «quando la squadra lavora insieme la difesa è più protetta e meno scoperta sulle ripartenze avversarie. I tanti gol subiti non sono certamente solo colpa della difesa. Ognuno deve fare il suo cercando di dare una mano al compagno. L'obiettivo comune deve essere quello di prendere meno gol possibili».

In settimana Oddo ha provato diverse soluzioni per “blindare” la fase difensiva: «abbiamo dei problemi di formazioni e non abbiamo ancora deciso come giocare. Abbiamo provato in settimana anche la difesa a 3 ma non so cosa alla fine il mister sceglierà. Abbiamo elementi che possono fare bene e nonostante gli infortuni ci sono terzini che possono benissimo giocare centrali».

Oggi allenamento al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo alle ore 14,30. Venduti per la trasferta allo Juventus Stadium circa 600 biglietti di settore ospiti (tutto esaurito nei settori riservati ai bianconeri, ndr).



Andrea Sacchini