Delfino Pescara. Sabato con la Juventus è la solita emergenza: out anche Verre?

PESCARA. Ripartire alla grande dopo la disfatta con l'Empoli e recuperare i tanti infortunati. Era stato questo il leitmotiv di Massimo Oddo che confidava nella pausa nazionali per avere nuovamente a disposizione Gyomber, Bahebeck e Verre (quest'ultimo in campo con i toscani in condizioni fisiche precarie, ndr) e provare soluzioni alternative ad un gioco col tempo divenuto lento, compassato e prevedibile. Nulla di tutto ciò purtroppo (i primi 2 salteranno anche la trasferta del 27 novembre a Roma, ndr) con il tecnico biancazzurro, che allo Juventus Stadium dovrà ovviare con molta fantasia all'ennesima emergenza indisponibili.

A rendere ancor più complicato il momento degli abruzzesi, l'attacco febbrile che ha costretto a letto Caprari (che dovrebbe però recuperare per sabato, ndr) e la piena disponibilità di Verre che stenta ad arrivare. L'ex Udinese e Perugia anche ieri non ha lavorato a pieno regime e ad oggi è in dubbio per la partita di Torino. L'unica buona nuova per Oddo il (quasi, ndr) recupero lampo di Fornasier, che difficilmente però verrà rischiato dall'inizio. Stante l'indisponibilità di Gyomber e Coda, spazio dal primo minuto a Zuparic in coppia con Campagnaro. In difesa potrebbe essere riproposto Biraghi dopo il doppio turno di riposo concesso dal tecnico con Milan ed Empoli.

Oggi allenamento pomeridiano al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo

Poche certezze anche sul fronte bianconero, con mister Massimiliano Allegri che in questi giorni sta pianificando un larghissimo turnover. Marchisio non è al 100% (è reduce da 6 mesi di stop, ndr) e potrebbe essere rimpiazzato in cabina di regia da Hernanes mentre in attacco Higuain e Mandzukic sono chiamati agli straordinari viste le indisponibilità di Pjaca e Dybala. In difesa spazio a Bonucci, Benatia e Rugani (Barzagli out 2 mesi, ndr).



Andrea Sacchini