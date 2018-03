Un film già visto. Il Pescara crolla, Oddo è realista: «così salvezza impossibile»

PESCARA. Un film già visto. Il solito Pescara distratto dietro e sterile davanti è uscito con le ossa rotte dal primo importante scontro diretto per evitare la retrocessione. Ne è venuto fuori malissimo nel punteggio (0-4, ndr) e soprattutto per l'impressione di impotenza al cospetto di avversari che per classifica dovrebbero essere alla portata. E ora?

Le 2 settimane di stop forzato per le nazionali cadono a pennello per il Delfino, non tanto per la possibilità di raddrizzare la classifica nelle prossime 2 uscite (trasferte proibitive con Juventus e Roma, ndr), quanto per la possibilità di ritrovare lo spirito giusto e un pizzico di autostima in più. A 12 giornate dall'inizio del torneo con ancora la casella delle vittorie ferme a 0, in casa Pescara è tempo però di bilanci realistici. Come fatto intendere da Oddo nell'immediato post partita con l'Empoli, la squadra così com'è non può neanche lontanamente pensare di poter lottare per la salvezza. Più che il divario tecnico (evidente anche con i toscani, ndr) la vera differenza l'hanno fatta quelle continue distrazioni difensive che fin'ora hanno condannato il Delfino ad essere una delle difese maggiormente perforabili del campionato. Se poi si aggiungono a questa una sterilità offensiva a tratti imbarazzante e una sfortuna sotto tanti aspetti che sembra non voler andar via, è chiaro che oggi come oggi la salvezza appare un lontano miraggio.

In ogni caso, come ammesso dallo stesso patron Daniele Sebastiani a fine partita, Oddo resta al suo posto fino alla fine. Qualsiasi sia l'esito delle prossime partite. Una decisione saggia che privilegia il lavoro di un mister che al di là di limiti propri e della rosa conosce alla perfezione qualità e carattere del gruppo.

«Non ho nessuna voglia di abbandonare» – ha dichiarato il mister – «Questo lo fanno i perdenti e io non lo sono. Lotteremo insieme per uscire da questa situazione. La partita con l'Empoli è stata bruttissima, chiaramente se siamo quelli di oggi (ieri per chi legge, ndr) salvarsi diventa impossibile. Chiedo scusa a tutti per la prestazione, dobbiamo subire fischi e insulti e trovare la forza di ripartire».

«Fa malissimo perdere così» – chiude amareggiato il tecnico del Pescara – «non è possibile affrontare il Milan con una mentalità e l'Empoli con un'altra. Alla squadra non sarà dato nessun giorno libero. Lavoreremo duramente tutti i giorni».



Andrea Sacchini