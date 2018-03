Delfino Pescara. Bahebeck: oggi provino decisivo ma al massimo va in panchina

PESCARA. Col passare delle settimane va via via dissolvendosi l'emergenza infortuni e squalifiche che hanno costretto Oddo a rivoluzionare quel sistema di gioco che tante soddisfazioni aveva dato l'anno scorso e ad inizio stagione con Napoli, Sassuolo e Inter. Tutto ok per Verre e Aquilani mentre per Bahebeck sarà deciso il provino di questa mattina nell'allenamento di rifinitura al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. Tutti e 3 ad ogni modo dovrebbero rientrare nella lista convocati insieme a Campagnaro (out per squalifica a Milano, ndr). Notizie dolcissime per il Delfino alla vigilia dell'impegno probabilmente più importante del girone d'andata. Fallire con l'Empoli infatti, alla vigilia di 2 trasferte impossibili nella tana di Juventus e Roma, significherebbe perdere contatto con la zona salvezza e soprattutto sicurezze in vista del mercato di gennaio e del girone di ritorno. Qualche dubbio per Oddo, che sembra orientato a confermare il 4-3-2-1 a lui tanto caro. I ballottaggi sono a centrocampo e in attacco dove i recuperati Verre e Aquilani sono nettamente in vantaggio su Cristante e Bruno per completare il reparto insieme all'inamovibile Memushaj. In avanti Caprari e Benali agiranno di appoggio all'unico terminale offensivo Manaj. Forse qualche scampolo di partita per Bahebeck, che avverte ancora un po' di dolore al polpaccio e sarà a disposizione al massimo per la panchina.

«Mi manca tanto il campo ma sto lavorando bene e duramente per tornare disponibile gradualmente dopo la sosta» – ha dichiarato Gyomber, out con l'Empoli al pari di Coda e dello squalificato Brugman – «spero di esserci con la Juventus. È difficile guardare i compagni dalla tribuna e non poterli aiutare in campo. Purtroppo sono abituato anche perché purtroppo non è il primo infortunio che subisco in carriera. Devo solo lavorare e pensare positivo, per prepararmi al mio ritorno».

«I risultati non sono stati positivi ma la squadra gioca sempre bene come ad inizio campionato. Mancano soltanto i gol e i punti. Già con l'Empoli vogliamo conquistare la prima vittoria e metterci alle spalle il periodo difficile. È una partita molto importante e in caso di vittoria faremmo un passo avanti importante in chiave salvezza».



Andrea Sacchini