Delfino Pescara. Verre e Bahebeck corrono verso l'Empoli. Altro stop per Coda

PESCARA. Il Pescara ha ripreso ieri gli allenamenti in vista del fondamentale match di domenica allo stadio Adriatico con l'Empoli tra notizie incoraggianti e altre meno sul fronte infortuni. Gli esami a cui è stato sottoposto Coda hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale. Infortunio (l'ennesimo da quando è arrivato a Pescara già in condizioni fisiche precarie, ndr) che potrebbe tenere lontano l'ex centrale di Sampdoria e Udinese almeno fino a dicembre. Fortunatamente per Oddo le buone notizie giungono dal probabile recupero di Verre e Bahebeck per il match con i toscani. In settimana entrambi torneranno regolarmente a lavorare col gruppo e saranno con ogni probabilità regolarmente e disposizione del tecnico. Ancora in forte dubbio Aquilani, uscito domenica in barella a San Siro dopo un brutto scontro di gioco col compagno di squadra Memushaj. Indisponibile anche Brugman, che con l'Empoli sconterà un turno di squalifica. Da valutare infine Pepe, alle prese con un fastidioso affaticamento muscolare.

Certi diversi cambi forzati rispetto l'undici che ha messo in difficoltà il Milan nel secondo tempo. Fiducia a Crescenzi e panchina per Mitrita (decisivo in negativo a San Siro, ndr), al quale Oddo potrebbe preferire uno tra Manaj o Bahebeck (se completamente recuperato, ndr). Rebus a centrocampo in attesa di sapere le chance di recupero di Aquilani.

«Non potevamo fare meglio a Milano, abbiamo fatto una grande gara» – ha ammesso in conferenza stampa il difensore biancazzurro, Francesco Zampano – «commettiamo sempre qualche errore di troppo e in Serie A vieni punito. È stato un peccato perché avevamo preparato molto bene la gara. Ora dobbiamo guardare avanti al match con l'Empoli e archiviare la sconfitta di San Siro».

Il match con l'Empoli rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione del Delfino: «se giochiamo bene come sappiamo fare arriveranno punti pesanti. Cerchiamo ancora la vittoria e anche se al momento saremmo salvi sappiamo che la Serie A resta difficilissima. Affrontiamo l'Empoli come se fosse una finale».

Oggi allenamento pomeridiano alle ore 15,00 presso il centro sportivo Delfino Pescara a Città Sant'Angelo.



Andrea Sacchini