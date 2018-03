Delfino Pescara. Oddo in discussione? Sebastiani è categorico: «neanche per sogno»

PESCARA. Mentre la squadra lavora e suda al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo per preparare la proibitiva trasferta di domenica a San Siro con il Milan, tifosi e addetti ai lavori si interrogano per capire come uscire da questa crisi di risultati e prestazioni che hanno fin'ora impedito al Delfino di vincere una partita. In molti hanno puntato il dito sulla inadeguatezza di una rosa piena zeppa di limiti in difesa e in attacco. Alcune pillole statistiche possono venire incontro: il Pescara ha subito gol in 27 delle ultime 28 trasferte in Serie A (in questo campionato chiunque ha realizzato almeno una rete, ndr), mentre la manovra offensiva è sterile senza una punta di qualità e soprattutto esperienza (Bahebeck, Manaj e Pettinari non danno garanzie da questo punto di vista, ndr) in grado di finalizzare l'azione. Su questi temi ha parlato ieri a Tmw il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ha tra l'altro allontanato ogni ipotesi di esonero del tecnico Massimo Oddo, ritenuto fondamentale nel percorso salvezza del Delfino: «l'allenatore non è affatto in discussione. Resterà lui senza ombra di dubbio. Mi confronto ogni giorno con Oddo e andremo avanti con lui e con questo gruppo di giocatori fino alla fine...».

Sono però evidenti alcune criticità della rosa. Limiti che per forza di cose dovranno essere corretti in sede di mercato a gennaio: «se già pensiamo al mercato non è un bel segnale. Abbiamo una buonissima squadra e un ottimo allenatore. Ora pensiamo a dare il massimo con questi elementi, poi a gennaio faremo le nostre valutazioni».

All'orizzonte c'è la mission impossible di San Siro con il Milan: «non vogliamo fare la vittima sacrificale. Faremo come sempre la nostra partita. Fin'ora le gare del Pescara sono state decise da episodi, ma abbiamo sempre giocato alla pari con tutte».

«La prestazione con l'Atalanta» – chiude il patron biancazzurro – «non è stata delle migliori ma anche i nostri avversari non hanno fatto molto. A Milano possiamo svoltare la nostra stagione».



Andrea Sacchini