Anche con l'Atalanta un Pescara spuntato. Aquilani: «serve la vittoria»

PESCARA. Maledizione o meno per gli infortuni, sarà nuovamente un Pescara senza punte di ruolo (almeno dal primo minuto, ndr) quello che affronterà domani sera allo stadio Adriatico l'Atalanta del grande ex Giampiero Gasperini. Recuperato Manaj almeno per la panchina, ancora forfait per Verre alle prese con una fastidiosa fascite plantare.

Stante le numerose indisponibilità e l'importanza della posta in palio, per Massimo Oddo anche il turnover sarà ridotto al minimo con scelte obbligate soprattutto a centrocampo. Come a Udine, Aquilani e Benali dunque agiranno di supporto all'unico terminale d'attacco Caprari. Nel mezzo nessun dubbio con Brugman in cabina di regia, Memushaj e Cristante interni.

Gli unici dubbi per il tecnico biancazzurro riguardano il reparto arretrato, con il recuperato Coda che potrebbe spuntarla su Fornasier. Altro ballottaggio è sugli esterni tra Biraghi e Crescenzi, con quest'ultimo apparso in buono stato di forma nei pochi minuti giocati al Friuli. Sarà chiamato agli straordinari Campagnaro, “costretto” a giocare da titolare 3 partite in una settimana (domenica trasferta a San Siro col Milan, ndr) per mancanza di alternative adeguate nel mezzo.

Una maglia quasi certa da titolare anche per Aquilani, fondamentale nello scacchiere tattico degli adriatici: «siamo tornati a casa da Udine dispiaciuti per la buona partita disputata e gli 0 punti conquistati. Abbiamo dato tutto in campo senza mai risparmiarci. Alla classifica mancano punti ma non dobbiamo essere ossessionati da questo. Rischieremmo di entrare in un vortice pericoloso che ci farebbe soltanto del male».

«Sono contento della scelta che ho fatto» – prosegue Aquilani sul suo passaggio in biancazzurro a 32 anni dopo una intera carriera spesa in club prestigiosi come Roma, Juventus, Milan e Sporting Lisbona – «mi sento sempre meglio. Vogliamo conquistare la salvezza, ci mancano soltanto dei risultati. Siamo belli a vedere ma a volte sarebbe meglio essere più brutti ma concreti».

Il Delfino non ha ancora ottenuto una vittoria. Unica squadra di Serie A insieme al Crotone: «i successi arriveranno e speriamo arrivino il più velocemente possibile. Sono fondamentali per la salvezza. Cerchiamo di conquistare 3 punti preziosi già mercoledì con l'Atalanta. Sappiamo che sarà una partita molto difficile».

Calcio d'inizio domani alle ore 20,45 allo stadio Adriatico di Pescara.



Andrea Sacchini