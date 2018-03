Francavilla Calcio, primi tre punti contro il Miglianico

FRANCAVILLA AL MARE. Il Francavilla Calcio 1927 conquista i primi tre punti della stagione. Allo Stadio Comunale Valle Anzuca, la truppa di mister Fabio Montani supera per 2-1 il Miglianico, grazie alle reti di Francesco Di Gennaro e Stefano Miccichè. Gara frizzante sin dai primi minuti, grazie ai giallorossi che passano in vantaggio al quarto minuto con Di Gennaro, abilissimo a raccogliere nell'area piccola un pallone calciato sulla traversa da Milizia. Il Miglianico però resta concentrato, e tre minuti più tardi sigla il pari con il giovane Pompeo, con un preciso diagonale claciato dall'out di sinistra. La gara è ben gestita dai padroni di casa, con ottime trame di gioco e possesso palla. In più riprese prima Borghetti e poi Galli, sfiorano il raddoppio. L'ultimo sussulto della prima frazione però è di marca ospite, con De Leonardis che centra il palo, con un potente tiro dalla lunga distanza. Nella ripresa il Francavilla appare più pimpante e subito arriva il raddoppio con Miccichè al ventesimo. Ad orchestrare il tutto è Rega, che lancia con il contagiri il numero 7 francavillese, preciso nell'aggancio e nella conclusione finale che porta in vantaggio i giallorossi adriatici. Da qui in poi solo ordinaria amministrazione, con un Miglianico forse più stanco sotto il punto di vista atletico e un Francavilla più cinico e organizzato.

Di seguito il tabellino dell'incontro:

FRANCAVILLA CALCIO: Spacca, Luciani, Di Pentima, Di Giovanni, Di Lallo, Borghetti, Miccichè, Milizia (15'st Petrone), Di Gennaro (42'st Sardella), Galli (33'st Rodia), Rega. A disposizione: Sciavilla, Di Pietrantonio, D'Alonzo, Ballanti, Petrone, Sardella, Rodia. Allenatore: Fabio Montani

MIGLIANICO: Pompei (36'st Ferrara), Fiaschi, Colarossi (11'st Di Muzio), Perfetti, Tacconelli, Grossi, Giandonato (27'st Di Pompeo), Battista, Leone, De Leonardis, Pompeo. A disposizione: Ferrara, Di Muzio, Di Moia, Palombaro, Di Pompeo, Cocco, Di Vito. Allenatore: Mario D'Ambrosio

Arbitro: Paterna di Teramo

Reti: 4'pt Di Gennaro, 7'pt Pompeo, 20'st Miccichè

Ammoniti: Perfetti