Lega Pro. Altro pareggio per il Teramo. Al Bonolis è 1-1 con il Bassano

TERAMO. È soltanto 1-1 all'esordio stagionale in campionato al Bonolis per il Teramo che però mantiene a 0 la casella delle sconfitte. Succede tutto nel primo quarto d'ora di gara con la risposta immediata dei biancorossi all'iniziale vantaggio ospite.

Prestazione nel complesso buona del Diavolo, sfortunatissimo con ben 2 traverse colpite nel finale di gara.

In avvio meglio gli ospiti però che prima sfiorano il vantaggio con Proietti dopo una corta respinta di Caidi, poi realizzano il punto dell'1-0 con Maistrello, che di testa fa secco Rossi su preciso assist di Minesso. Al 7' altra occasione per il Bassano in contropiede, con il poritere Rossi costretto agli straordinari su Minesso.

Al primo affondo però il Teramo pareggia. Traversone al centro di Carraro per Sansovini che dopo un controllo difettoso, di giustezza fredda Bastianoni.

Al 23' ancora protagonista l'ex Pescara che da buona posizione sfiora la traversa a portiere battuto. Prima del riposo ghiotta occasione per Petermann che in situazione di ripartenza sciupa tutto sparando addosso al portiere ospite.

Nella ripresa torna a farsi vivo il Bassano. Prima D'Orazio non inquadra la porta, poi Minesso trova la decisiva deviazione di Caidi.

Il finale è tutto del Teramo, sfortunatissimo. Alla mezz'ora Ilari dopo un buono spunto di Jefferson coglie di testa in pieno la traversa. In pieno recupero secondo legno di giornata colpito da Petrella, da poco subentrato al posto di Sansovini.





TERAMO-BASSANO VIRTUS 1-1 (primo tempo 1-1)



MARCATORI: 2'pt Maistrello (Ba); 15'pt Sansovini (Te).

TERAMO (4-3-1-2): Rossi; Altobelli, Caidi, Speranza, D'Orazio; Bulevardi, Petermann, Ilari; Carraro (1'st Di Paolantonio); Croce (25'st Jefferson), Sansovini (33'st Petrella). A disposizione: Calore, Capitanio, Manganelli, Forte, Scipioni, Fratangelo, Mantini, Cesarini. Allenatore: Zauli.

BASSANO VIRTUS (4-4-2): Bastianoni; Formiconi, Pasini, Bizzotto, Crialese; Laurenti (12'st Falzerano), Bianchi, Proietti, Minesso; Maistrello (42'st Grandolfo), Rantier )25'st Fabbro). A disposizione: Piras, Barison, Tronco, Lavagna, Soprano, Bortot, Lancini. Allenatore: D'Angelo.

ARBITRO: Pilitteri della sezione di Palermo.

NOTE: Ammoniti: Bulevardi, Ilari, Minesso, Speranza. Recupero: 1'pt; 4'st.



Andrea Sacchini