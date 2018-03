Faggioli vince con record la Cronoscalata svolte di Popoli

POPOLI. E' Simone Faggioli il re delle Svolte di Popoli alla 54/a edizione. Nel giorno del 38/o compleanno il pluricampione toscano fa doppia festa e su prototipo Norma M20 Fc Zytek autografa il rientro della cronoscalata abruzzese nel Campionato Italiano Velocità Montagna a suon di record. Davanti a un pubblico numeroso, appassionato e composto, nonostante la pioggia caduta soprattutto nella prima parte della mattinata, nella settima prova del CIVM Faggioli ha fatto registrare il nuovo record del tracciato abruzzese di 7530 metri, con miglior tempo complessivo 6'08"12 (gara-1: 3'08"00; gara-2: 3'00"12, nuovo limite).

Hanno completato un podio il calabrese Domenico Scola su Osella Fa30, secondo assoluto e particolarmente motivato in gara-2, e il sardo Omar Magliona, compagno di team di Faggioli, terzo assoluto sempre su Norma con la ciliegina della seconda piazza in gara-1. Entrambi hanno preceduto le due Osella Pa2000 Honda che in prova avevano brillato con l'umbro Fattorini e il siciliano Cubeda.