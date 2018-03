Serie A. Prima sgambata e prime reti per i biancazzurri. Mercato: ok Leskovic

PALENA. All'ombra delle montagne abruzzesi, prima sgambata della stagione per il Pescara di Massimo Oddo che ha superato 11-0 la selezione locale del Palena-Alto Aventino. Nessuna indicazione a livello tecnico per il tecnico dei biancazzurri, che ha però potuto valutare lo stato psicofisico del gruppo, apparso buono a poco più di un mese dalla notte magica di Trapani. In evidenza Manaj e Caprari (una doppietta a testa, ndr), poi gol singoli di Verre, Del Sole, Mitrita, Zampano e dei neo-acquisti Cristante, Biraghi e Di Massimo.

Nel primo tempo Oddo ha schiarato: Bizzarri; Crescenzi, Diallo, Campagnaro, Biraghi; Cristante, Bruno, Benali; Caprari, Nicastro; Manaj.

Nella ripresa spazio ad Aldegani; Zampano, Maloku, Zuparic, Mazzotta; Selasi, Brugman, Verre; Mitrita, Di Massimo; Del Sole. Buon numero di spettatori sugli spalti nonostante la giornata lavorativa, la distanza da Pescara e il fatto che il match era a pagamento.

Sul fronte mercato, arenatasi la trattativa con la Roma per portare Gyomber in biancazzurro (troppo alte le richieste del calciatore sull'ingaggio, con i giallorossi tutt'altro che favorevoli a pagare parte di esso, ndr), è virtualmente chiusa con il Rijeka l'operazione per l'acquisto a titolo definitivo di Leskovic. Il difensore croato classe 1991 firmerà col Delfino un contratto quinquennale e sostituirà in rosa il partente Zuparic (Frosinone in pole, con la destinazione però non ancora accettata dal giocatore, ndr).

Completamente ferma la pista che portava a Guglielmo Stendardo, col passare dei giorni sempre più deciso a rimanere a Bergamo. L'Atalanta avrebbe proposto Cherubin (fuori dai programmi della Dea, ndr), che però percepisce un ingaggio ben lontano dai parametri imposti dal patron Sebastiani.

In uscita, Sansovini è ufficialmente un giocatore del Teramo.



Andrea Sacchini