Basket. Roseto non molla mai. Batte Ferentino e accede a Gara 5!

ROSETO. La Mec-Energy Roseto riesce a portare a casa anche gara 4 col punteggio di 82-78 al termine di una battaglia durata tutti i 40 minuti. Partita giocata punto a punto fino all'ultimo minuto, con Ferentino che ha cercato di scappare nel secondo quarto, ripresa prontamente da una difesa rocciosa più che mai degli Sharks. La serie, dunque, non è ancora finita: adesso non resta che giocarsi il tutto per tutto alla bella di mercoledì sera a Ferentino. Nelle fila degli Sharks, mattatore assoluto Sylvere Bryan in entrambe le fasi di gioco: per lui doppia doppia da 13 punti (6/8 da 2) e 13 rimbalzi (5+8) con 2 stoppate e 4 falli subiti per un 23 di valutazione. Preziosa prova per Marini (9 punti, 4 rimbalzi, 5 assist e 5 falli subiti per un 20 di valutazione) e Borra offensivamente parlando con 12 punti in 11 minuti di gioco; alcune giocate importanti vengono anche da Allen che chiude con 19 punti e 6 assist e Weaver che confeziona 11 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Nelle fila degli ospiti, sugli scudi principalmente Imbrò e Raspino con la loro pericolosità dall'arco (8 triple su 14 tentativi complessivi) e Gigli con 14 punti (5/7 da 2) e 7 rimbalzi.

Alla palla a due, coach Trullo schiera Moreno playmaker, Allen guardia, Weaver e Ferraro ali, Bryan sotto canestro; coach Ansaloni risponde con Imbrò in cabina di regia, Bowers e Raspino esterni, Raymond e Gigli nel pitturato. Ferraro sblocca da sotto, poi Weaver segna dopo un gioco a due con Allen: 4-0 dopo il primo minuto di gioco. Bryan realizza con l'aiuto del ferro, ma Gigli sblocca i suoi dalla media per il 6-2. Allen ruba palla e serve Moreno che appoggia in contropiede, Raspino replica e siamo 8-4. Gigli fa 1/2 ai liberi e Raspino segna da 3 l'8-8. Weaver riporta avanti i suoi dall'arco, Raymond replica dalla stessa posizione ma Moreno e Allen confezionano il 16-11 a 3:30 dalla prima sirena. Bulleri si sblocca dall'arco, Allen risponde da sotto e poi Raspino segna 5 punti consecutivi per il primo vantaggio ospite sul 18-19. Weaver e Borra replicano per il 23-19 di fine primo quarto. Il secondo quarto lo apre Bulleri con 5 punti per il +1 ospite, poi Borra e Gigli muovono il punteggio sul 25-26. Bowers in penetrazione e Benvenuti con un 2+1 firmano il 25-31 a 7:02 dall'intervallo che costringe coach Trullo a un time-out. Borra sblocca i suoi, ma Raymond in penetrazione e Imbrò da 3 confezionano il 27-36 a 4:37. Moreno fa 1/2 ai liberi, Imbrò risponde da casa sua così come Moreno e siamo 31-39. Imbrò realizza dalla media, Marini è preciso ai liberi, Gigli schiaccia da rimbalzo offensivo e Bryan segna il 35-43 a 2:10 dall'intervallo. Allen schiaccia dopo un errore di Marini, Moreno fa 1/2 dalla lunetta mentre Bulleri 2/2 e siamo 38-45 a 1:09 dalla fine del secondo quarto. Borra e Raspino sono imprecisi dalla lunetta e muovono il punteggio sul 38-46 di metà partita.

Alla ripresa dei giochi, Gigli segna in rovesciata e Imbrò da 3: 39-51 dopo 2:10 di gioco. Moreno sblocca i padroni di casa, Allen infila una tripla e siamo 44-51. Raymond ferma il parziale, Imbrò segna da 3 e il punteggio è sul 44-56 a metà quarto. Marulli e Allen segnano da 3 per il 50-56 a 3:27 dalla terza sirena che riporta l'entuasiasmo ai quasi 3000 del PalaMaggetti. Raymond fa 2/2 ai liberi, Allen risponde dalla lunga distanza e Bryan realizza dalla media il 55-58. E'ancora il pivot biancoazzurro a schiacciare per il -1, poi viene ravvisato un antisportivo a Raymond: Bryan fa 1/2 in lunetta e sull'azione successiva Marini segna il 60-58 con cui si chiude il terzo periodo di gioco. Il quarto periodo inizia in una bolgia. Carnovali firma il pari, Weaver risponde in penetrazione: 62-60 a 8:47 dalla fine. Imbrò non sfrutta a pieno un 2+1, Weaver schiaccia su assist di Marulli ma Imbrò segna ancora da 3 il 64-65 a 7:45 dalla fine. Bryan realizza da sotto, poi Marini in penetrazione firma il 68-65 a 6:43 dal termine. Bowers mette la tripla del pareggio, Bryan replica provocando il 4° fallo di Gigli, poi botta e risposta dall'arco tra Allen e Raspino per il 73-71. Borra fa canestro due volte da sotto e il punteggio recita 77-71 con 3:30 da giocare. Gigli sblocca i suoi dalla media, segue una lunga serie di errori prima che Marini segni la tripla dell'80-73 a 1:17 dalla fine. Imbrò riduce il gap, ma Moreno segna in contropiede l'82-75 che chiude i conti a 26 secondi dalla fine. Bowers fa canestro da 3 ma è tutto inutile: finisce 82-78.

La serie si allunga quindi fino a gara 5: si gioca mercoledì 11 maggio alle ore 20:45 a Ferentino



TABELLINO



Roseto: Allen 19, Borra 12, Ferraro 2, Papa ne, Marini 9, Izzo ne, Mariani ne, Trevisan ne, Bryan 13, Marulli 3, Moreno 13, Weaver 11 All: Trullo

Ferentino: Bulleri 10, Galuppi ne, Gigli 11, Raspino 14, Benevelli ne, Datuowei ne, Imbrò 21, Carnovali 2, Benvenuti 3, Bowers 8, Raymond 9 All: Ansaloni

Arbitri: Moretti, Scrima, Ascione

Note: Parziali: 23-19, 39-46, 60-58. Roseto: 33/66 dal campo, 23/40 da 2, 10/26 da 3, 6/12 ai liberi, 42 rimbalzi (12 offensivi), 20 assist, 14 palle perse, 6 palle recuperate. Ferentino: 29/65 al tiro, 16/36 da 2, 13/29 da 3, 7/10 ai liberi, 31 rimbalzi (8 offensivi), 14 assist, 11 palle perse, 7 palle recuperate. Usciti per 5 falli: nessuno Luogo: PalaMaggetti Turno di play-off A2: gara 4 ottavi Spettatori: 2900