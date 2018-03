Virtus Lanciano. Maragliulo vuole continuare a stupire: «a Salerno una bella gara...»

LANCIANO. Dopo mesi bui la Virtus Lanciano nelle ultime settimane ha iniziato ad intravedere la luce fuori dal tunnel. L'avvento di Primo Maragliulo ha portato entusiasmo, risultati e punti e ha scosso (in positivo, ndr) l'ambiente rossonero, depresso da una lunga serie di vicissitudini sportive e societarie. Dopo il successo interno di sabato col Brescia, per la Virtus è tempo di centrare un'altra impresa nel match di domani a Salerno. La squadra, dopo l'allenamento di rifinitura, è partita alla volta della Campania con il recuperato Cragno.

«Mi aspetto una partita combattutissima dal primo all'ultimo minuto» – ha dichiarato alla vigilia proprio il mister dei frentani – «sia per le caratteristiche delle 2 squadre in campo sia per la grande importanza della posta in palio. Sia il Lanciano sia la Salernitana lottano per lo stesso obiettivo e anche se sono nei bassifondi della classifica, stanno attraversando un buon momento di forma e risultati. Noi abbiamo fatto bene e vinto col Brescia, ma anche la Salernitana ha espugnato Cesena. 3 punti che hanno dato loro entusiasmo e voglia di credere nella salvezza diretta».

Dopo il turno infrasettimanale della settimana scorsa che ha obbligato il mister a mischiare le carte in tavola, a Salerno dovrebbe vedersi a grandi linee la stessa squadra che ha ben figurato al Biondi col Brescia: «l'unico cambio dovrebbe essere Aquilanti che è rientrato dalla squalifica. Per il resto cercheremo di cambiare il meno possibile anche se ovviamente non ho ancora sciolto tutti i dubbi. Il Lanciano è stanco? Fortunatamente la scorsa settimana siamo riusciti a gestirci molto bene, centellinando le forze e finendo la gara col Brescia senza grandi difficoltà».

«I ragazzi mi stanno sorprendendo» – chiude Maragliulo – «soprattutto dal punto di vista fisico e della partecipazione. Si è costruito un gran gruppo e vogliamo continuare con il buon lavoro fatto fin'ora».



