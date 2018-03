Pallavolo. Tie break fatale per la Sieco Service Ortona. Vince

ORTONA. Nona giornata a dir poco fondamentale per determinare le posizioni che contano in vista dei playoff. Per la Sieco Service Impavida Ortona trasferta lunga e delicata in terra piemontese contro la VBC Mondovì.

Gara con il fiato sospeso per i tanti tifosi davanti al computer a seguire i biancoazzurri che purtroppo non riescono a portare la vittoria a casa.

I padroni di casa partono con Cortellazzi al paleggio e opposto De Luca , schiacciatori Roberts/Manassero, al centro Parusso e Longo, libero Thei.

Gli ospiti rispondono con capitan Lanci in regia e opposto Di Meo, schiacciatori Fiore e Borgogno, al centro Simoni/Sesto, libero Cortina.

Inizia benissimo la squadra di casa ponendo subito il primo distacco sul 6-2. Al servizio i piemontesi sono una sentenza ma la Sieco si avvicina e con il muro di Di Meo su Roberts è vicinissima (8-7).

Sul 10-8 pausa lunga con successiva decisione della coppia arbitrale di portare il punteggio sul 10-7. Sul 13-8 coach Lanci ferma il gioco per evitare cali di concentrazione per i suoi. Manassero spinge la VBC a segnare il secondo parzialone sul 16-9. Parusso ferma Simoni e Ortona ora sembra addormentata dopo la lunga pausa. (20-10)

Nulla da fare per gli impavidi che perdono il primo parziale 25-14.

Squadre di nuovo in campo ed è subito parità sul 2-2. Roberts fa la voce grossa a muro e i locali provano ad allungare sul 6-4. Fiore mette giù due palloni pesanti ma al timeout tecnico monregalesi ancora avanti 12-9.

E' sempre lo schiacciatore pugliese a trascinare gli abruzzesi, ora è parità sul 12-12.

In casa Mondovì è invece l'esperto Manassero a mettere le distanze tra le due squadre ( 20-17).

L'ace di Fabiano, entrato al posto di Parusso, regala il set point ai suoi. (24-20)

Annullate due palle set ma De Luca segna il 25-22.

Terzo set decisivo per la Sieco Service che ora dovrà dare il tutto per tutto per riapre il match.

Arriva il primo vantaggio ortonese sul 3-6. Capitan Lanci e compagni macinano punti e Barisciani ferma tutto sul 5-10. Mondovì non cede e si riporta sul -2 (8-10) con un Longo molto ispirato.

Si gioca punto a punto, pallone su pallone. E' ancora Fiore a segnare il 12-14. Ora l'Impavida c'è! Sul 14-19 entra Paoletti al posto di Di Meo. Ghibaudo entrato sul 20-24 spezza il ritmo impavido annullando il set point.

Palla out di Roberts. 21-25 e quarto set sia.

Borgogno riparte alla grande e con lui tutta la squadra. Sul 1-5 Barisciani chiama timeout. Errori in casa Mondovì e Ortona ne approfitta segnando il +5 (4-9). E' con il muro di Borgogno su De Luca che le squadre tornano in panca per il tecnico. (4-12) Sul 5-14 dentro Ghibaudo e Perla ( al posto di Longo e De Luca).

Cortellazzi non demorde e fa girare benissimo i suoi nonostante i tanti punti da recuperare (11-20).

Sul 15-21 mister Lanci corre ai ripari e chiama timeout. Di Meo chiude 16-25.

Tie-break! Sesto di cattiveria è l'uomo del 0-2.

Fiore continua a dimostrare la sua classe ma è di nuovo parità sul 3-3.

Borgogno vola e segna il 6-8 del cambio di campo. Manassero non vuole mollare e il suo servizio vale il -1 casalingo (8-9).

Sul 10-11 Toscani al posto di Borgogno con successivo timeout ortonese.

L'equilibrio torna a spaventare la Sieco Service sul 13-13. De Luca annulla il primo pallone utile per gli ospiti (14-14).

Il 15-14 è segnato forse dalla sfortuna. Manassero attacca out ed è ancora parità 15-15.

L'attacco decisivo è proprio di Davide Manassero che regala la vittoria ai suoi (17-15).

Ora la Sieco Service dovrà pensare all'impegno casalingo di mercoledì 9 marzo (ore 20.30 Palazzetto dello Sport) contro il Club Italia.

Nunzio Lanci (coach Sieco Service Impavida Ortona): “ Non siamo partiti benissimo e poi ci siamo ripresi durante la gara. Sono stati bravi loro a portare a casa il tie-break nonostante la dura battaglia.

Per quanto riguarda i playoff cerchiamo di ragionare partita per partita e continuare a giocarcela fino alla fine”.