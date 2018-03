Serie B. Mercato del Pescara in stand-by. Virtus Lanciano: colpaccio Bonazzoli!

ABRUZZO. La questione legata alla partenza verso Foggia di Marco Sansovini ha tenuto banco tutta la giornata di ieri. La società, rispondendo a tutti gli organi di stampa che raccontavano di un passaggio imminente del capitano in terra pugliese, ha chiarito che il giocatore è ancora a disposizione di Oddo (almeno, ndr) per il match di domenica a Perugia.

Sul fronte arrivi nessuna novità di rilievo, con l'obiettivo Maurizio Domizzi ancora lontano. Poche le alternative all'ex difensore centrale del Napoli, che deve risolvere ancora il proprio contratto con l'Udinese in scadenza a giugno 2016.

La squadra intanto prosegue gli allenamenti al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. Col Perugia in difesa agiranno sulle fasce Fiamozzi e Zampano. In avanti conferme per il tandem Lapadula-Cocco, con Caprari trequartista. Arretrato sulla linea dei centrocampisti Benali.

Gioca invece domani pomeriggio la Virtus Lanciano, che farà visita ad un Ascoli distrutto mentalmente dopo il cappotto sul terreno della Virtus Entella (4-0, ndr). Mancheranno Bacinovic e per la prima volta capitan Carlo Mammarella, ceduto negli ultimi giorni alla Pro Vercelli.

Nel frattempo importante rinforzo per i rossoneri dopo l'addio di tanti giocatori importanti. Si tratta di Federico Bonazzoli, giovane promessa classe 1997 di proprietà della Sampdoria (4 presenze quest'anno con la maglia blucerchiata, ndr). L'attaccante è giunto in Abruzzo con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club ligure. Si attente il sì definitivo del Cagliari per Cragno e Benedetti mentre il Ds Luca Leone è sempre a caccia di un centrocampista di buona qualità che non faccia rimpiangere Paghera e Piccolo.

Andrea Sacchini