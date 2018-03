Virtus Lanciano. Ammainata l'ultima bandiera. Carlo Mammarella alla Pro Vercelli

LANCIANO. Il giorno è dei più tristi degli ultimi anni. Almeno da 8 stagioni a questa parte. Carlo Mammarella non è più un giocatore della Virtus Lanciano. Il capitano infatti ha raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo alla Pro Vercelli, che offrendo un contratto pluriennale ha bruciato la concorrenza soprattutto di Bari, Avellino e Pescara.

L'addio del capitano di mille battaglie si è aggiunto a quelli nelle scorse settimane di Piccolo, Paghera e Di Cecco.



«Desidero ringraziare tutti per questi anni meravigliosi» – ha raccontato visibilmente emozionato proprio Carlo Mammarella – «ho vissuto momenti incredibili ed emozionanti a Lanciano e per la prima volta ho preso una decisione con la testa e non con il cuore. Il giorno dopo il match con la Pro Vercelli (vinto 1-0 sabato scorso, ndr) ho ricevuto la proposta dei piemontesi ed ho deciso di accettarla. Il contratto che mi è stato offerto (fino a giugno 2018, ndr) consentirà alla mia famiglia un futuro sereno».

«Non è stato facile» – chiude Mammarella – «a Lanciano ho ottenuto tutto a livello sia calcistico sia di vita. È stata una decisione personale, tengo a precisare che la società non è entrata in questa scelta. Resterò per sempre legato a questa piazza».

Qualcosa si muove anche in entrata nel mercato della Virtus Lanciano. Manca ancora l'ufficialità per il portiere Cragno (alla fine però l'affare dovrebbe farsi, ndr) e per il difensore Benedetti, entrambi del Cagliari. Per il centrocampo i nomi nuovi sono quelli dei baby Zaccagni e Rocca, rispettivamente di Hellas Verona e Sampdoria.

In uscita il Siena ha richiesto la punta Rozzi e l'esperto Vastola. Per entrambi saranno decisivi i prossimi giorni per definire il loro futuro, che con ogni probabilità sarà lontano dall'Abruzzo.

Andrea Sacchini