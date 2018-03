Delfino Pescara. Irrealizzabile Andelkovic, Oddo guarda solamente a Domizzi...

PESCARA. Prosegue a piccolissimi passi il mercato in entrata del Pescara. Nella consueta conferenza stampa di metà settimana il tecnico Massimo Oddo ha parlato anche di acquisti e cessioni. La priorità, ormai è noto, per il Delfino resta un difensore centrale di esperienza. Il nome di Andelkovic era circolato nelle ultime ore ma l'obiettivo numero uno di Oddo resta Domizzi. Il centrale ex Napoli deve ancora trovare l'accordo con l'Udinese per la buonuscita e al momento, di alternative di valore e praticabili ce ne sono ben poche.

In uscita sta facendo rumore la situazione legata a Marco Sansovini. Il capitano biancazzurro, tornato l'anno scorso e subito tornato protagonista nella promozione sfiorata degli abruzzesi, sembra vicino al trasferimento al Foggia di De Zerbi. Sansovini, al di là degli infortuni patiti in questa stagione, quest'anno è sceso nelle gerarchie d'attacco di Massimo Oddo, che spesso gli ha preferito Lapadula, Caprari e Cocco. Se per i primi 2, vista l'età e l'affiatamento della coppia, la scelta è comprensibile, per l'ex Vicenza il discorso è completamente diverso.

Al di là della volontà del calciatore, che vorrebbe restare ma che ovviamente vorrebbe essere impiegato con maggiore continuità, questo Pescara in un momento così delicato e positivo della stagione può fare a meno di Sansovini?

La squadra intanto prosegue gli allenamenti in vista del match di domenica al Curi contro il Perugia. Dal Poggio degli Ulivi ha parlato capitan Ledian Memushaj, che ha fatto il punto della situazione sul campionato del Pescara: «stiamo viaggiando a grande velocità ma non possiamo permetterci cali di tensione o di concentrazione. Non dobbiamo perdere umiltà e dobbiamo fare grande attenzione al Perugia. Viene da 2 sconfitte di fila ma è una squadra di categoria che può far male a chiunque».

«La mia esultanza a Latina?» – chiude Memushaj – «ho sbagliato e ho pagato come giustamente è scritto sul regolamento. Va detto però che a volte bisognerebbe applicare la regola del buon senso...».

Andrea Sacchini