Delfino Pescara. Oddo aspetta ancora il difensore: no Spolli. Spunta Andelkovic

PESCARA. In attesa di ricevere chiarimenti sulla grottesca situazione del transfert di Verde (il giocatore si allena col gruppo da diverse settimane, ndr), per il Pescara la priorità resta quella di trovare un difensore centrale. Detto nei giorni scorsi delle difficoltà di arrivare a Domizzi, con la questione non ancora definitivamente chiusa nonostante l'accordo lontano tra l'Udinese e il calciatore per la buonuscita, pare sfumata la pista Spolli. L'ex difensore del Catania è ad un passo dal Chievo Verona, pronto a garantire al calciatore un contratto vantaggioso e la possibilità di restare in Serie A a giocarsi le proprie chance. Suggestive ma poco praticabili (almeno ad oggi, ndr) le idee Andelkovic del Palermo e Cherubin del Bologna.

Le buone prestazioni del duo Campagnaro-Fornasier permettono al Delfino di lavorare con molta calma all'obiettivo difensore, che come però spesse volte sottolineato da Oddo resta fondamentale per completare (almeno numericamente, ndr) la rosa.

Intanto è ufficiale il passaggio di Rolando Mandragora dal Genoa alla Juventus a titolo definitivo. Il giovane centrocampista però resterà in prestito a Pescara fino a giugno prima di iniziare la sua nuova avventura con la maglia bianconera. Sempre il club torinese continua a chiedere informazioni su Gianluca Lapadula. L'attaccante ex Teramo, prelevato in estate dalla lista svincolati dopo il fallimento del Parma, è valutato circa 6 milioni di euro e la Juventus per l'acquisto dell'intero cartellino offre come contropartita il difensore Magnusson. Come per Mandragora in ogni caso il discorso sarebbe lo stesso: giocatore in prestito fino a giugno in riva all'Adriatico.

Sempre in uscita (congelata la posizione di Cocco per precisa richiesta di Oddo dopo il gol al Livorno, ndr) si lavora al ritorno di Valoti all'Hellas Verona e successivamente ad un nuovo prestito in cadetteria.

La squadra intanto già da 2 giorni è tornata a lavoro per preparare il difficile match di domenica pomeriggio a Perugia.

