Pallavolo. La Sieco Service Ortona vince e convince. Espugnata 3-0 Tuscania

TUSCANIA. Impavida impegnata sul campo della Maury's Italiana Assicurazioni allenata dal mito Paolo Tofoli.

Come sempre gara fondamentale per la classifica e per delineare la griglia della Del Monte® Coppa Italia Serie A2.

I padroni di casa scendono in campo con Monopoli in regia e opposto Mrdak, schiacciatori Shavrak e Ottaviani, i centrali Calonico/ Vitangeli e il libero Bonami.

Ortona risponde con capitan Lanci al palleggio e opposto Paoletti, schiacciatori Borgogno e Fiore, al centro Simoni/Guidone, libero Cortina.

Inizia la gara in una vera e propria “Bolgia”, tinta dei colori biancoazzurri ortonesi e locali.

Equilibrio iniziale come previsto, dove le squadre si studiano rispondendo colpo su colpo. (4-4)

L'ace di Ottaviani rompe il ghiaccio e porta i suoi sul 8-6. Guidone ferma Shavrak cercando di suonare da subito la sveglia ma Tuscania ancora avanti 11-9.

Mrdak mura Borgogno e Ortona vede i laziali allontanarsi sul 15-11 con conseguente timeout.

Gli abruzzesi si ricompattano prima (15-14) poi sbagliano, e gli avversari sono di nuovo a +3 (17-14).

Ottaviani è l'uomo set ma ortonesi ancora vicini 19-18. Prima Guidone, poi Simoni, urlano NO all'attacco casalingo. 21-21 in quel di Montefiascone.

Il primo set point è targato Impavida. Fiore regala la gioia ai “Dragoni”. 23-25

Squadre in campo. Mrdak tira sassate e 2-0 per i locali. Non molla nemmeno ora la squadra di coach Lanci che, costretta ancora a rincorrere, riesce a segnare la parità 4-4.

Avanti di tre lunghezze la Maury's (7-4) si spegne e con l'ace di Michele Simoni ancora 7-7.

Borgogno si alza in volo e benda gli occhi dell'opposto serbo. Ortona avanti 11-12 al timeout tecnico.

Tre invasioni fischiate all'Impavida donano una nuova parità al match. 14-14

Errori per gli ospiti con il 16-14 casalingo. Un nuovo 16-16 è subito servito, con gli abruzzesi duri a morire.

Ottaviani mette ancora il suo zampino e ora Tuscania avanti 19-16. Coraggiosa Ortona, strappa una nuova parità sul 19-19.

Grinta e cattiveria. Borgogno mette giù il 20-21. Tofoli decidere di fermare la folle corsa impavida. (20-23). Fa bene la panchina locale perché il set è ancora aperto. 22-23

Paoletti lancia un missile, quello che vale la vittoria del parziale 23-25.

Terzo set con Esposito in campo al posto di Vitangeli. Apre Monopoli con ace da manuale.

Il 2-3 è frutto del muro di Paoletti su Ottaviani ma anche questo di sicuro sarà una frazione da mille emozioni.

Non si passa più. La Sieco Service alza una muraglia cinese. 4-7 con un Tofoli indemoniato.

L'azione del 5-7 è spettacolo puro. Bonami e Toscani sono “razza protetta” in difesa e tutto il Palazzetto può solo che applaudire.

L'opposto impavido fa un buco sul pavimento con il muro su Mrdak e porta i suoi al 7-9.

L'ace di Shavrak segna il 10-10.

Capitan Lanci spinge i suoi che ora giocano con la testa. (11-15) Cambio per la Maury's con Anselmi al posto di Mrdak. Fiore gioca con eleganza da vendere e Ortona avanti 11-18.

Tofoli dà spazio anche a Mazzon e Hueller. Sbagliano tutti ormai in casa Tuscania e il divario si fa pesante. (14-22)

Eccola qui, la squadra di cui vi parliamo...quella che, quando vuole, abbatte tutti gli ostacoli!

Una grande e bellissima Sieco porta a casa il bottino intero e fa esultare il pubblico ortonese arrivato a Montefiascone.

Notizia interessante e di grande soddisfazione per la Sieco Service è la convocazione del giovane Renato Lalloni per il collegiale della Nazionale Maschile Juniores di Beach Volley, che si terrà a Formia presso il Centro di Preparazione Olimpica dal 27 al 30 dicembre.

Prossima gara casalinga, domenica 3 gennaio 2016 alle ore 18.00 contro la Conad Reggio Emilia.

*la gara sarà trasmessa in differita mercoledì 30 dicembre su Rete8 Sport, alle ore 15.15 e alle 23.30. Arbitri: Mattei Lorenzo (Macerata) e Bellini Andrea (Perugia)



MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA – SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA 0-3 (23-25/23-25/ 16-25)

MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI: Anselmi, Calonico 3, Straino L, Hueller,

Bonami L, Vitangeli 6, Ottaviani 14, Mrdak 7, Mazzon, Monopoli 1, Pieri n.e, Shavrak 18, Esposito 1. Allenatore: Paolo Tofoli

SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA: Fiore 10, Simoni 7, Guidone7, Ceccoli n.e,Matricardi n.e, Sesto, Cortina L, Toscani, Lanci 1, Paoletti 18, Borgogno 12, Orsini n.e.. Allenatore: Nunzio Lanci